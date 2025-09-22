Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Donald Trump: A fegyvert rá irányították, de a golyó mindannyiunkat célba vett + videó

2025. szeptember 22., hétfő 12:00 | HírTV

Megbocsátott a feltételezett merénylőnek Charlie Kirk felesége. A múlt vasárnap meggyilkolt amerikai konzervatív aktivistától tegnap vettek végső búcsút a glendale-i State Farm stadionban.

  • Donald Trump: A fegyvert rá irányították, de a golyó mindannyiunkat célba vett + videó

Óriási rendőri készültség mellett rendezték meg a konzervatív aktivista, Charlie Kirk búcsúztatását. A rendezvényre zsúfolásig megtelt a 63 ezer férőhelyes arizonai stadion.

A megemlékezésen az elsők között mondott beszédet az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio elmondta, Kirk bátor volt. Ugyanis sokan csak hasonló gondolkodású és politikai nézeteket valló emberekkel veszik körbe magukat. Charlie Kirk ezzel szemben békével és tisztelettel, de kereste azokat, akik az ellenkező oldalon álltak.

