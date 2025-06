Donald Trump a Biden-adminisztráció bevándorláspolitikáját hibáztatta a Coloradóban elkövetett zsidóellenes támadásért

Megosztás itt:

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államokban nem tolerálják a hasonló támadásokat. "A terrorcselekmények esetén a törvény teljes szigorával járunk el" - szögezte le az elnök.

Kifejtette, hogy a tettes a Biden-adminisztráció "nyitott határ politikájának" eredményeként tartózkodott az Egyesült Államokban, és hozzátette: "ez egy újabb példa arra, hogy miért kell a határainkat biztosítani és kitoloncolni az illegális, Amerika-ellenes radikálisokat a hazánkból".

A hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet, a szövetségi ügyészség pedig a korábbi, gyilkosságról és erőszakról szóló vádakat gyűlölet-bűncselekmény vádpontjával is kiegészítette hétfőn a 45 éves Mohamed Sabry Soliman egyiptomi állampolgárral szemben, aki 2022. augusztusában lépett be az Egyesült Államokba.

A férfi vasárnap a Colorado állambeli Boulder városában a "Run for Their Lives" globális kezdeményezés helyi felvonulásának résztvevőire támadt rá gyúlékony anyaggal és gyújtópalackkal, és több embert megsebesített. A hatóságok nyolc sérültről számoltak be, egyikük állapota válságos, halálos áldozatról nincs hír.

A bírósági vádindítvány szerint a férfi "minden cionista" halálát kívánta, a támadás helyszínén a rendőrök 14 előkészített gyújtópalackot, Molotov-koktélt találtak, valamint alkalmi lángszórót. A helyi nyomozóhatóságok közölték, hogy a férfi a "szabad Palesztina" jelszót kiabálta, miközben megtámadta a békés felvonulás résztvevőit.

A Belbiztonsági Minisztérium hétfői közleménye szerint a 45 éves Soliman illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. A férfi 2022. augusztusában látogató vízummal érkezett, majd menedékkérelmet nyújtott be. Eredeti vízuma 2023. februárjában lejárt, majd 2023. márciusában két évre szóló munkavállalási engedélyt kapott, ami az idén márciusban lejárt, és azóta illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese terrortámadásnak minősítette a Boulderben történteket, Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója vasárnap célzott terrortámadásról beszélt, Dan Bongino, az FBI igazgatóhelyettese pedig azt közölte, hogy ideológiai indíttatású erőszakos cselekményről van szó.

Jonathan Greenblatt, az antiszemitizmus elleni küzdelemre létrehozott, New York-i központú nemzetközi szervezet, az Anti-Defamation League (ADL) elnöke az eset kapcsán adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: "ide vezet, amikor az anticionizmus általánossá válik".

A szervezet áprilisban kiadott éves jelentése 2024-ből 9354, az Egyesült Államokban elkövetett antiszemita indíttatású cselekményről számolt be, ami az összesítés 46 éves története során a legmagasabb szám. Az elemzés szerint a zsidóellenes megnyilvánulások száma az átlagnál nagyobb mértékben növekedett az amerikai egyetemeken.