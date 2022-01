Donald Trump: 2024-ben visszavesszük a Fehér Házat

Megosztás itt:

A volt amerikai elnök azt nem közölte, hogy ő maga ismét elindulna a 2024-es elnökválasztáson, arról azonban meg van győződve, hogy előbb a Képviselőházat és a Szenátust, majd az elnöki hivatalt is visszaszerzi pártja. "Az emberek éhesek az igazságra: vissza akarják kapni az országukat" – tette hozzá Trump, aki beszédében utalt a 2020-as választási csalásokra is. Arról is beszélt, hogy az amerikai média a radikális baloldali demokraták zsebében van, vagyis ugyanazoknak a kezében, akik most tönkre teszik Amerikát.