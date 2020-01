Dömötör Csaba: Vitákkal teli időszak következik az európai politikában

Feljelentést tettek az MSZP titkos pénzeinek ügyében. Költségvetési csalás gyanúja ­miatt az ügyészséghez fordult Tényi István, miután Szanyi Tibor titkos pénzügyi megállapodással vádolta a szocialista párt vezetését. Hazudott Vágó István, amikor fotókat is közzétéve azt állította a facebook bejegyzésében, hogy rozsdás orosz metrókocsikat látott az Örs vezér téri BKV járműjavítójában - írja az Origo. A portál a Blikkre hivatkozva az állítja: Vágó nem is járt abban a műhelyben, ahol az M3-as vonalon futó szerelvényeket javítják, azokat ugyanis a Kőér utcai telepen szervizelik. A Jobbikkal való választási szövetség politikai értelemben lenullázta a Magyar Szocialista Pártot - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Szanyi Tibor, a szocialisták volt alelnöke, európai parlamenti képviselője. A Soros-hálózat feszültséget kelt a gyöngyöspatai cigányok között, és a magyar államnak is kárt okoz - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kiemelte: egyetértenek a miniszterelnökkel és igazságtalannak tartják azt a százmillió forintos kártérítést, amit a tőzsdespekuláns hálózata által indított perben ítéltek meg a helyi cigány családok számára. Bő tíz év alatt több mint kétszeresére nő az ápolók bére - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Rétvári Bence közölte: csak idén 34 százalékos emelést hajtanak végre, ami akár több tízezer forint pluszt is jelenthet az egészségügyben dolgozóknak. Már 18 milliárd forint értékben váltottak be rezsiutalványt a nyugdíjasok, ez a tavaly december 20-áig kézbesített 7,5 millió utalvány csaknem 80 százaléka - közölte a Magyar Posta Zrt. Nem üres szavakra, hanem cselekvésre van szükség a klímavédelemben, a klímaváltozás tény, amelyhez alkalmazkodni kell, a környezet védelme „mindannyiunk érdeke, és felelőssége” - jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Az ellenzék mesterterve az, hogy még 2020-ban újabb, az általuk kitalált hazugságokra alapozott eljárás induljon Magyarország ellen a 7-es cikkely szerint – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban Deutsch Tamás. A kormánypártok európai parlamenti delegációjának vezetője szerint a legfontosabb kihívás, amely Európa előtt áll, idén is a bevándorlás. Intézkedéseket kellett tenni a határok védelmében - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint az év eleje óta 1250 tiltott határátlépési kísérlet történt, ilyen magas számot januárban még nem regisztráltak. Vitákkal teli időszakra számít a kormány az európai politikában, mert még mindig fennállnak az identitásválság okai, amelyeket az újra erősödő migráció hoz felszínre - mondta Dömötör Csaba parlamenti államtitkár a Kossuth Rádióban. Elsüllyedt egy migránsokat szállító csónak Északnyugat-Görögországban, a Jón-tengeri Paxosz szigetnél. A balesetben legkevesebb 12 ember meghalt - közölte a görög parti őrség. Legalább 11 migráns - köztük 8 gyermek - fulladt az Égei-tengerbe, miután elsüllyedt a csónakjuk a török partok közelében - jelentette az Anadolu hírügynökség. Háromszázezer eurós bírságot szabtak ki az olasz hatóságok a Lifeline NGO-hajójának kapitányára, aki tavaly szeptemberben - 104 migránssal a hajó fedélzetén - megsértette a civil hajókra vonatkozó hatósági tilalmat, és olasz területre lépett. A francia kormány kész visszavonni a vitatott nyugdíjreform tervezetéből a szakszervezetek részéről legnagyobb tiltakozást kiváltó pontot, amely alapján 64 évre emelkedne a teljes jogosultság ideje 2027-től - mondta Edouard Philippe miniszterelnök. Robert Abela ügyvéd, parlamenti képviselő lesz a Máltán kormányzó Munkáspárt új elnöke, egyúttal az ország új miniszterelnöke is - jelentette be Chris Cardona, a párt alelnöke. Az Északi Áramlat-2 gázvezeték építését be kell fejezni, azzal Németország és más európai országok is nyerni fognak - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Támogatásáról biztosította a líbiai rendezésről német kezdeményezésre Berlinben tartandó nemzetközi konferenciát Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárral a Kremlben folytatott megbeszélése után a két vezető közös sajtóértekezleten. A legélesebb kérdések megvitatását javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnök Angela Merkel német kancellárnak, amikor fogadta őt a Kremlben. Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú vezetője teljes felelősséget vállalt az ukrán utasszállító repülőgép lelövéséért. Mindenféle gondatlanság, hanyagság, mulasztás felszámolására szólította fel az ország fegyveres erőit Irán vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah, miután az iráni hadsereg elismerte, tévedésből lelőtt egy ukrán utasszállítót. Tüntetéseket tartottak Teheránban, miután Irán bejelentette, hogy a Forradalmi Gárda lőtte le tévedésből az ukrán utasszállító repülőgépet 176 emberrel a fedélzetén. A tüntetők a vezetés szemére vetették, hogy napokig tagadta a repülőgép lelövését. Ukrajna előbb tudta, hogy rakéta találta el a MAU ukrán légitársaság Teheránnál lezuhant gépét, mint ahogy az erről szóló információt nyugati országok közzétették - jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Iránnak vállalnia kell a teljes felelősséget és felelősségre vonhatónak kell lennie az ukrán repülőgép lelövéséért - közölte Justin Trudeau kanadai kormányfő. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy gondoskodik az iráni légi katasztrófa ukrán áldozatai holttestének mielőbbi hazaszállításáról, és fogadkozott, hogy a tragédia felelősei nem kerülik el a büntetésüket. Két amerikai katona meghalt, két társuk pedig megsebesült, amikor a járművük mellett út mentén elhelyezett pokolgép robbant a dél-afganisztáni Kandahár tartományban. A Halífa Haftar tábornok vezette Líbiai Nemzeti Hadsereg belegyezett abba, hogy tűzszünetet tartsanak a nemzetközileg elismert líbiai kormány erőivel szembeni harcaikban, amit a héten Törökország és Oroszország kezdeményezett. Észak-Korea figyelmeztetett, hogy nem kezdi újra a tárgyalásokat atomprogramjáról az Egyesült Államokkal, ha Washington nem „egyezik bele teljesen” a követeléseibe. Több száz, talárt viselő lengyel bíró 22 európai országból érkezett kollégájával együtt tüntetett Varsóban a bírák fegyelmezéséről szóló lengyel törvényjavaslat ellen. Újra kihallgatták Donáth Lászlót a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt emberi méltóságot sértő szeméremsértéssel és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel gyanúsítják – tudta meg a pestisrácok. Kigyulladt egy kétszintes lakóépület Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton, a tűz eloltása után az épület belső udvarán két holttestet találtak - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Egy nő meghalt, amikor két autó frontálisan egymásba rohant az 1119-es úton, Tatabánya és Tarján között - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda Eb: Magyarország - Oroszország 26:25 Aranyérmet nyert a magyar férfi párbajtőr-válogatott a németországi világkupaversenyen, Heidenheimben. Isztambuli birkózóverseny: Barka Emese arany-, Galambos Ramóna bronzérmet nyert. Női kézilabda EHF Kupa: DVSC Schaeffler-DHK Baník Most (cseh) 36:29