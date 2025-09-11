Dömötör Csaba: Ursula von der Leyennek nincs terve a válságból való kilábalásra + videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba: "Ami a bizalmatlansági indítványt illeti, a Patrióta frakció összegyűjtötte az aláírásokat, az egész frakció aláírta, több aláírást gyűjtöttünk össze, mint amire szükség lett volna, ugye minimum 72 aláírásra van szükség, és azért volt egy határidő, mert a korábbi bizalmatlansági indítvány után két hónapnak el kell telnie, ez azt jelentette, hogy ma éjféltől lehetett beadni, illetve 0 órától a bizalmatlansági indítványt, ezt pár perccel azután meg is tettük."