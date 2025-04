Dömötör Csaba: Brüsszel bebizonyította: Ukrajna csatlakozása első számukra + videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba: "Azt követelik, hogy fel kell gyorsítani a tagsági eljárást, azt is mondják, hogy minden tárgyalási fejezetet meg kell nyitni 2025-ben, tehát ebben az évben, és aki elolvassa ezt az állásfoglalást, azt is látja, hogy azt mondják, hogy az EU belső reformját is el kell végezni azért, hogy az európai unió a tagságra készen álljon. Tehát nem Ukrajnának kell igazodni bizonyos ügyekben, hanem azt várják el, hogy az uniós intézményrendszer, az uniós programok igazodjanak az ukrán tagsághoz."