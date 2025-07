Dömötör Csaba: A tervek szerint Brüsszelben sokkal kevesebb pénzt akarnak szánni kohéziós támogatásokra és jelentősen megvágnák az agrárkasszát+ videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba: "Ma mutatják be az új 7 éves költségvetés terveit, amely nem is lehetne borúsabb. Ugyanis a tervek szerint sokkal kevesebb pénzt akarnak szánni kohéziós támogatásokra és jelentősen megvágnák az agrárkasszát. Mindezt úgy tennék, hogy összevonnák az agrártámogatási alapokat, más alapokkal át is keresztelnék őket, hogy ne lehessen kimutatni egyértelműen, hogy valójában sokkal-sokkal kevesebb pénzt kapnak a gazdák. A részletes terveket ma mutatják be. Nem véletlen, hogy európai gazdaszervezetek az Európai Bizottság épületénél fognak tüntetni a tervezetek ellen."