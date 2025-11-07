Keresés

Külföld

Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?

2025. november 07., péntek 15:40 | Hír TV

Ez a nap nemcsak a békéről, hanem a magyar nemzeti szuverenitás bebetonozásáról is szól. Miközben Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyal a Fehér Házban, gigantikus energetikai megállapodások körvonalazódnak. A Híradó Washingtonból úgy értesült, hogy szó van 10 kis moduláris reaktorról, amerikai LNG-ről és paksi fűtőelemekről is. Ez a józan észre alapozott, valódi rezsivédelem.

  Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?

