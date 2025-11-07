Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?
Megosztás itt:
2025. november 07., péntek 15:40
| Hír TV
Ez a nap nemcsak a békéről, hanem a magyar nemzeti szuverenitás bebetonozásáról is szól. Miközben Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyal a Fehér Házban, gigantikus energetikai megállapodások körvonalazódnak. A Híradó Washingtonból úgy értesült, hogy szó van 10 kis moduláris reaktorról, amerikai LNG-ről és paksi fűtőelemekről is. Ez a józan észre alapozott, valódi rezsivédelem.
Magyar idő szerint 17 óra 30 perctől fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban. A csúcstalálkozóról rendkívüli műsorfolyamban számol be a HírTV, valamint követhetik az eseményeket közösségi felületeinken is.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.