Dokumentumfilm az AUR magyargyűlöletéről + videó

A sepsiszentgyörgyi jogvédő elmondta, riadalmat keltett benne a román soviniszták társadalmi támogatottságának növekedése. „Az AUR egyrészt olyan agresszív nacionalizmussal operál, amely nyíltan kimondja, hogy a magyarok nemkívánatosak az országban, de tulajdonképpen a fizikai agressziótól sem riadnak visssza, ezt láttuk az úzvölgyi eseményeknél, de a parlamentben is súrolta már a fizikai agresszió fogalmát az, hogy az AUR képviselői rátámadtak az RMDSZ képviselőire, nem is egyszer” – közölte.

