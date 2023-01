Dobrev Klárával és több momentumos képviselővel is együtt dolgozik Marc Angel

Megosztás itt:

Hangos tapssal fogadta az európai parlament a korrupció miatt előzetes letartóztatásba helyezett Eva Kaili utódját.

Marc Angel luxemburgi szocialista politikus vezeti Brüsszelben az LMBTQ-képviselők csoportját. Ennek a testületnek a tagja a DK-s Rónai Sándor is, akivel Angel közösen szervezett tiltakozást a belga fővárosban a magyar gyermekvédelmi törvény ellen.

A budapesti Pride-on pedig Dobrev Klárával együtt ünnepelt. De emelkedett hangulatban mulatott Kunhalmi Ágnessel és Gurmai Zitával is. A szocialistákkal való szoros viszonyát az is mutatja, hogy az MSZP egykori országgyűlési képviselője, Gúr Nándor fia, Gúr Roland az irodavezetője, aki 2014-ben a szocialista EP-lista harmadik helyezettje volt.

Annak ellenére, hogy rendszeresen támadja Magyarországot, a HírTV-nek nagy magyarbarátként mutatkozott be. Emellett arról is vallott, hogy együtt dolgozik több magyar baloldali politikussal is, többek között Dobrev Klárával.

Marc Angel azt is kifejtette a HírTV-nek, hogy szerinte Európa nem utálja Magyarországot, hozzátette azonban, hogy a hazánkat érintő jogállamisági kritikákkal kapcsolatban is inkább a jelentéseknek hisz majd.

Korábban az Origo írt arról, hogy az EP új alelnöke az országgyűlési választást megelőzően négynapos konzultációra érkezett a magyar fővárosba. Akkor Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Mesterházy Attila szocialista politikusokkal, valamint Gyurcsány Ferenccel és feleségével is tárgyalt. Utóbbiakkal a Magyarországnak járó uniós forrásokról elvételéről egyeztetett - jegyezte meg a portál.