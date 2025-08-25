Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

2025. augusztus 25., hétfő 17:30 | MTI

Sokkot okozott Lengyelországban Karol Nawrocki új elnök legfrissebb döntése, ugyanis három jogszabályt is megvétózott, köztük az ukrán háborús menekültek tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvényt! A családtámogatások és egészségügyi ellátás korlátozásával Nawrocki kemény üzenetet küldött: a lengyel állampolgárok előnyben, az ukránok csak dolgozva kaphatnak segítséget! Olvass tovább a megdöbbentő részletekért.

  • Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

Ráadásul betiltaná a banderista jelképeket és szigorítaná az állampolgárság feltételeit. Mi áll a háttérben, és mi vár az ukrán menekültekre? Megvétózott újabb három jogszabályt az augusztus elején hivatalba lépett lengyel elnök, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását - ezt maga Karol Nawrocki közölte hétfői sajtóértekezletén.

Az egyik megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően 2026. március 4-ig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. A jelenlegi előírások szeptember végéig érvényesek Lengyelországban. Nawrocki azt mondta: Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, stratégiai célja változatlanul Ukrajna katonai támogatása az orosz támadással szemben. "Három és fél év után azonban ki kell igazítani a jogi hátteret", és a törvénymódosítás ezt nem tette meg - fűzte hozzá az elnök. Különösen azt bírálta, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó, gyermekenként havi 800 zlotyt (74 500 forint) érő családtámogatást foglal magában.

Szerinte az elnökválasztási kampány során a kormánykoalíciós politikusok is "világosan jelezték", hogy az ukránok közül ezt csak a munkát vállalóknak kellene odaítélni. A törvénymódosítás nem rendezte azt sem, hogy az ukránoknak attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalmi biztosítást, vagy sem, ez pedig eredményezi, hogy "a lengyel állampolgárok saját államukban rosszabb bánásmódban részesülnek, mint az ukránok" - érvelt Nawrocki. Bejelentette egyúttal egy elnöki tervezet benyújtását, mely rendezné az ukrán állampolgárok tartózkodását, de kiterjedne egyéb, más ország állampolgárait is érintő témákra.

Az állampolgársági kérvények elbírálásának határidejét például a jelenlegi 3 évről meghosszabbítanák 10 évre, a törvénytelen határátlépést pedig 5 éves szabadságvesztéssel büntetnék. A tervezet értelmében büntethetővé tennék a banderista jelképek alkalmazását is, a német nemzeti szocializmus és a kommunizmus jelképeinek már tiltott használata mellett. Nawrocki arra biztatta a parlamenti képviselőket, hogy a következő két héten belül végezzenek "kemény munkát" annak érdekében, hogy a megszavazott jogszabályt aláírhassa szeptember végéig, vagyis az ukrán háborús menekültekről szóló jelenlegi előírások érvénytelenné válásáig.

A hétfőn megvétózott két további jogszabály csökkentett volna bizonyos adóügyi szabálysértésekért kiszabható büntetéseket. Az elnök eddig 26 törvényt írt alá. Első vétóját Nawrocki múlt csütörtökön emelte, mégpedig azon törvénymódosítás ellen, melynek értelmében liberalizálták volna a szélerőművek építésére vonatkozó előírásokat, egyúttal az év végéig meghosszabbították volna a lakossági energiaárak befagyasztását.

Forrás: MTI

Fotó: 

 

További híreink

Elképesztő fájdalmairól vallott a magyar valóságshow-sztár

A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet

Elesett az M7-es, tömegkarambol történt, nagyon nagy a baj

Meglepő román nyilatkozat: Ukrajnának területeket kell átengednie Magyarországnak

Máshol 1 db kerül ennyibe, a Lidlben egy 12 részből álló, teljes szettet adnak 5999 Ft-ért

Itt vannak a legújabb kormányzati intézkedések – kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Hasznos kincsre bukkanhatunk a Lidlben – Akár 6 darabot is adnak 1499 forintért

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

További híreink

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Menczer Tamás: Az orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
6
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
7
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
8
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
9
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
10
Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!