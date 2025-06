Döbbenetes szövetség Brüsszel és Kijev ellen: Magyarország és Szlovákia keményen odacsap + videó

Megosztás itt:

Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli-kijevi javaslattal szemben, a Von der Leyen-Zelenszkij-javaslat elképesztő nehézségeket okoz egész Közép-Európának – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Pozsonyban. A tárcavezető Juraj Blanár szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta: Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja a Von der Leyen-Zelenszkij-terv az energiaellátás biztonságát és nagyon komoly áremelésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban.

Szijjártó Péter kijelentette: a javaslat egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy itt, Közép-Európában úgy alakult ki az energiaszállítási rendszer hosszú évek, évtizedek beruházásainak nyomán, hogy az Oroszországból származó kőolaj és földgáz nélkül egyes országok, így Szlovákia és Magyarország ellátása sem oldható meg biztonságosan.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: a kormány nem hajlandó engedni azt, hogy a magyar emberek fizessék meg a Von der Leyen-Zelenszkij-terv árát és nem engedi meg, hogy Brüsszel a magyar családokkal fizettesse meg Kijev további támogatásának árát.

Szijjártó Péter hozzátette: jól láthatóan a szlovákok sem lelkesek ettől a javaslattól, ezért aztán Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli-kijevi javaslattal szemben. Magyarország jelenleg az egyik legfontosabb szereplő Ukrajna energiaellátásában, ugyanis az ukrán áramimport 40-42 százaléka Magyarországról érkezik.

Tehát ha hazánk energiaellátása bizonytalanná válik, az nemcsak a magyar családok számára jelentene veszélyt, hanem Ukrajna energiabiztonságát is alapjaiban rengetné meg.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy a harc még csak most kezdődött el, de a magyar kormány készen áll a küzdelemre. A kérdésben hosszú tárgyalások és éles viták várhatók, nemcsak miniszteri, de miniszterelnöki szinten is.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook