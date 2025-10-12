Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Megosztás itt:

Egy fiatal férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárját a Vatikánban a szentmise alatt.

A Catholic News Agency arról számolt be, hogy a férfi először felmászott a Szent Péter-bazilika oltárára, arra a helyre, ahol a pápa általában misét celebrál. Majd több száz turista szeme láttára követte el a szentségtörést. Mielőtt a hatóság emberei odaértek volna, a férfi a hátsóját mutogatta a közönségnek, majd lehajolt és felhúzta a nadrágját.

Azt egyelőre nem tudni, hogy letartóztatták-e vagy vádat emeltek-e a fiatal ellen.

🚨🇻🇦 ALERTE | Un homme a URINÉ sur l’autel de la basilique Saint-Pierre, au Vatican.



L’individu a FRANCHI les barrières de sécurité et BAISSÉ son pantalon pour PROFANER l’autel, devant le célèbre baldaquin, sous les yeux de NOMBREUX FIDÈLES. pic.twitter.com/wuVQQ4JsxO — L'Écho Chrétien (@lechochretien) October 11, 2025

HírTV