Külföld

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

2025. október 12., vasárnap 14:54 | Hír TV
Vatikán szentmise turisták szentségtörés

A turisták sokkolva figyelték.

Egy fiatal férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárját a Vatikánban a szentmise alatt. 

A Catholic News Agency arról számolt be, hogy a férfi először felmászott a Szent Péter-bazilika oltárára, arra a helyre, ahol a pápa általában misét celebrál. Majd több száz turista szeme láttára követte el a szentségtörést. Mielőtt a hatóság emberei odaértek volna, a férfi a hátsóját mutogatta a közönségnek, majd lehajolt és felhúzta a nadrágját.

Azt egyelőre nem tudni, hogy letartóztatták-e vagy vádat emeltek-e a fiatal ellen.

HírTV

 

