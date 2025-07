Döbbenetes számok: Az EU 2 ezermilliárd eurós gigabüdzsét tervez 2028–2034-re

Megosztás itt:

Az Európai Unió ambiciózus tervet jelentett be: a 2028–2034 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret (MFF) javaslata közel 2 ezermilliárd eurós költségvetést irányoz elő, ami jelentős növekedést jelent a 2021–2027-es, mintegy 1,2 ezermilliárd eurós büdzséhez képest. A javaslatot az Európai Bizottság 2025. július 16-án mutatta be, Piotr Serafin költségvetési biztos vezetésével, és már most heves vitákat váltott ki. Az új költségvetés célja, hogy az EU válaszolni tudjon a geopolitikai kihívásokra, támogassa a zöld és digitális átállást, valamint finanszírozza az olyan prioritásokat, mint a klímasemlegesség, a kutatás-fejlesztés és a válságkezelés.

A 2 ezermilliárd eurós költségvetés elfogadása nem lesz egyszerű. A tagállamok egyhangú jóváhagyása és az Európai Parlament egyetértése szükséges, ami politikai harcokat vetít előre. A magyar kormány például elutasítja az olyan mechanizmusokat, amelyek a támogatásokat „alapértékekkel” kötik össze, mivel ezek szerinte gátolják a versenyképességet. További feszültséget okozhat a Next Generation EU (NGEU) hitel visszafizetése, amely az éves költségvetés jelentős részét felemésztheti.

A javaslat 2025. július 16-i bemutatása csak a kezdet: a tárgyalások az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között évekig eltarthatnak. Az EUrologus szerint a végső összeg még változhat, de az már most látszik, hogy a költségvetés mérete és prioritásai alapvetően befolyásolják az EU jövőjét. Magyarország számára kulcsfontosságú lesz, hogy a kohéziós és agrártámogatásokból jelentős részesedést szerezzen, miközben a jogállamisági viták és a vétófenyegetések árnyékában kell tárgyalnia.

