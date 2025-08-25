Döbbenetes összeg: Németország évi 9 milliárd euróval pumpálja Ukrajnát – Meddig bírja a pénztárca?

Megosztás itt:

Németország évi 9 milliárd eurós gigatámogatást vállalt Ukrajna számára, jelentette be Lars Klingbeil alkancellár Kijevben, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalva. Miközben Ukrajna Litvániával közös dróngyártásba kezd, és az orosz dróntámadások szedik áldozataikat, egyre hangosabb a kérdés: meddig finanszírozhatja Németország a háborút, és vajon mi marad a német polgárok zsebében?

Ezt megelőzően a német politikus - a Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint - Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszterrel vitatta meg Ukrajna támogatásának folytatását és annak lehetséges formáit.

"Pénzügyminiszterként hangsúlyoztam - és ezt a szövetségi kormány is jóváhagyta -, hogy elkötelezzük magunkat Ukrajna támogatása mellett a következő években, évi kilencmilliárd eurót fordítva erre" - mondta Klingbeil. Kijevbe érkezésekor, hétfő reggel az alkancellár kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tudnia kell, hogy Németország Ukrajna iránti támogatása nem fog gyengülni.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter hétfőn Telegram-csatornáján közölte, hogy Ukrajna és Litvánia közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. "A közös gyártások elindítására összpontosítunk, elsősorban nagy hatótávolságú drónok létrehozására" - írta.

Smihal beszámolt arról, hogy a védelmi eszközök litvániai és ukrajnai közös gyártására vonatkozó szándéknyilatkozatot írt alá Kijevben Dovile Sakaliene litván védelmi miniszterrel. "A dokumentum új lehetőségeket teremt közös vállalatok alapítására, a Litvániában működő ukrán cégek fejlesztésére és technológiai együttműködésre - hangsúlyozta.

Az ukrán miniszter fontosnak nevezte, hogy Litvánia 2027-ig változatlanul GDP-jének 0,25 százalékát fordítja Ukrajna katonai támogatására. "Ez erős jelzés a hosszú távú támogatásról. Emellett a fegyverzetbeszerzésekhez és az ukrán ipar fejlesztéséhez további források bevonására összpontosítunk" - fűzte hozzá Smihal.

Az északkelet-ukrajnai Szumi megye ügyészi hivatala arról adott hírt, hogy egy reggeli orosz dróntámadásban életét vesztette egy személyautó 37 éves sofőrje, két utasa - egy 56 éves nő és annak 62 éves férje - pedig megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország vasárnap estétől hétfő reggelig 104 Sahíd csapásmérő és csalidrónnal támadta Ukrajnát. A légvédelemnek 76 drónt sikerült megsemmisítenie, ugyanakkor 28 drón célba találását rögzítették 15 helyszínen, valamint lelőtt drónok roncsainak becsapódását négy helyen.

Forrás: MTI

Fotó: Canva