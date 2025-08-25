Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Döbbenetes összeg: Németország évi 9 milliárd euróval pumpálja Ukrajnát – Meddig bírja a pénztárca?

2025. augusztus 25., hétfő 18:00 | Világgazdaság

Klingbeil alkancellár Kijevben ígért hatalmas támogatást, miközben az ukrán drónok és fegyverek gyártása is felpörög – de mi lesz a német adófizetők pénzével?

  • Döbbenetes összeg: Németország évi 9 milliárd euróval pumpálja Ukrajnát – Meddig bírja a pénztárca?

Németország évi 9 milliárd eurós gigatámogatást vállalt Ukrajna számára, jelentette be Lars Klingbeil alkancellár Kijevben, Volodimir Zelenszkijjel tárgyalva. Miközben Ukrajna Litvániával közös dróngyártásba kezd, és az orosz dróntámadások szedik áldozataikat, egyre hangosabb a kérdés: meddig finanszírozhatja Németország a háborút, és vajon mi marad a német polgárok zsebében?

Ezt megelőzően a német politikus - a Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint - Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszterrel vitatta meg Ukrajna támogatásának folytatását és annak lehetséges formáit.

"Pénzügyminiszterként hangsúlyoztam - és ezt a szövetségi kormány is jóváhagyta -, hogy elkötelezzük magunkat Ukrajna támogatása mellett a következő években, évi kilencmilliárd eurót fordítva erre" - mondta Klingbeil. Kijevbe érkezésekor, hétfő reggel az alkancellár kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tudnia kell, hogy Németország Ukrajna iránti támogatása nem fog gyengülni.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter hétfőn Telegram-csatornáján közölte, hogy Ukrajna és Litvánia közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. "A közös gyártások elindítására összpontosítunk, elsősorban nagy hatótávolságú drónok létrehozására" - írta.

Smihal beszámolt arról, hogy a védelmi eszközök litvániai és ukrajnai közös gyártására vonatkozó szándéknyilatkozatot írt alá Kijevben Dovile Sakaliene litván védelmi miniszterrel. "A dokumentum új lehetőségeket teremt közös vállalatok alapítására, a Litvániában működő ukrán cégek fejlesztésére és technológiai együttműködésre - hangsúlyozta.

Az ukrán miniszter fontosnak nevezte, hogy Litvánia 2027-ig változatlanul GDP-jének 0,25 százalékát fordítja Ukrajna katonai támogatására. "Ez erős jelzés a hosszú távú támogatásról. Emellett a fegyverzetbeszerzésekhez és az ukrán ipar fejlesztéséhez további források bevonására összpontosítunk" - fűzte hozzá Smihal.

Az északkelet-ukrajnai Szumi megye ügyészi hivatala arról adott hírt, hogy egy reggeli orosz dróntámadásban életét vesztette egy személyautó 37 éves sofőrje, két utasa - egy 56 éves nő és annak 62 éves férje - pedig megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország vasárnap estétől hétfő reggelig 104 Sahíd csapásmérő és csalidrónnal támadta Ukrajnát. A légvédelemnek 76 drónt sikerült megsemmisítenie, ugyanakkor 28 drón célba találását rögzítették 15 helyszínen, valamint lelőtt drónok roncsainak becsapódását négy helyen.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

További híreink

Elképesztő fájdalmairól vallott a magyar valóságshow-sztár

A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet

Elesett az M7-es, tömegkarambol történt, nagyon nagy a baj

Meglepő román nyilatkozat: Ukrajnának területeket kell átengednie Magyarországnak

Máshol 1 db kerül ennyibe, a Lidlben egy 12 részből álló, teljes szettet adnak 5999 Ft-ért

Itt vannak a legújabb kormányzati intézkedések – kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Hasznos kincsre bukkanhatunk a Lidlben – Akár 6 darabot is adnak 1499 forintért

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

További híreink

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Menczer Tamás: Az orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
6
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
7
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
8
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
9
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
10
Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Legfrissebb híreink

Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

 Sokkot okozott Lengyelországban Karol Nawrocki új elnök legfrissebb döntése, ugyanis három jogszabályt is megvétózott, köztük az ukrán háborús menekültek tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvényt! A családtámogatások és egészségügyi ellátás korlátozásával Nawrocki kemény üzenetet küldött: a lengyel állampolgárok előnyben, az ukránok csak dolgozva kaphatnak segítséget! Olvass tovább a megdöbbentő részletekért.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!