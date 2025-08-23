Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Megosztás itt:

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma hozzáférhetővé tette a hanganyagot, amelynek leirata szerint Ghislaine Maxwell elmondta, sosem volt szemtanúja annak, hogy Donald Trump elnök bármi illetlenséget tett volna bárkivel, és azt is tagadta, hogy Bill Clinton egykori elnök járt Epstein hírhedtté vált szigetén – írta a Fox News.

A meghallgatást Todd Blanche igazságügyiminiszter-helyettes, szövetségi főügyészhelyettes vezette, és abban a floridai börtönben tartották Tallahassee-ban, ahol Maxwell a húszéves börtönbüntetését tölti. Az elítélt azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre a további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond. A meghallgatás során Ghislaine Maxwell tagadta, hogy létezett volna Epstein ügyféllistája, amely állítólag olyan ismert személyeket is tartalmazott, akik összefüggésbe kerültek szexuális jellegű visszaélésekkel. Egyben megismételte azt a többször hangoztatott véleményét, miszerint nem hiszi, hogy Jeffrey Epstein a börtönben öngyilkosságot követett el 2019-ben, mielőtt büntetőtárgyalása megkezdődött volna.

Ghislaine Maxwell ellen Jeffrey Epstein bűntársaként emeltek vádat szexuális célú emberkereskedelem miatt, amely a néhai üzletember kiskorú lányokkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseihez kapcsolódott. Ghislaine Maxwellt 2021-ben ítélték húsz év börtönre, ő volt az egyetlen, akit az Epsteinhez köthető bűncselekmények miatt felelősségre vontak. Az ítélet ellen fellebbezés van érvényben, de a büntetés letöltését négy éve megkezdte.

Davis Oscar Markus, Maxwell ügyvédje pénteken a közösségi médiában közleményt adott ki, amelyben ügyfele ártatlanságát hangoztatta és azt, hogy soha nem követett el törvénytelenséget kiskorúakkal szemben, és szerinte csak azért ítélték el, mert a szövetségi vádhatóságnak szüksége volt egy bűnbakra, miután Epstein a tárgyalás előtt meghalt – emlékeztetett az MTI.

Trump beperelte a Wall Street Journalt

Az Epstein-ügy és Trump kapcsolata Jeffrey Epsteinnel régóta foglalkoztatja a közvéleményt. A Trump-adminisztráció februárban hozta nyilvánosságra az ügy aktáit. Az iratok fényt derítettek Epstein kiterjedt kapcsolati hálójára, amelyben üzletemberek, politikusok és más befolyásos személyek részvételét feltételezték. Epstein kapcsolatban állt többek között Bill Clintonnal is, és a halála körülményei továbbra is vitatottak. Később többen azzal vádolták az amerikai igazságügyi minisztert, hogy az ügyhöz kapcsolódó hanganyagokat azért nem hozzák nyilvánosságra, mert azok többek érintettségét fedné fel.

Trump végül július elején utasította arra Pam Bondit, hogy tegye közzé az Epstein-ügyben tett tanúvallomások tartalmát. Néhány nappal később az Egyesült Államok elnöke rágalmazás miatt beperelte a Wall Street Journalt, amely azt állította, hogy az amerikai elnök neve is rajta volt 2003-ban egy születésnapi üdvözlőlapon, amelyet a szexuális bűncselekményekkel és kiskorúak kizsákmányolásával megvádolt néhai üzletembernek, Jeffrey Epsteinnek küldtek. A lap szerint Trump szexuális töltetű rajzokat is mellékelt a köszöntéshez. Az Egyesült Államok elnöke legkevesebb tízmilliárd dollár kártérítést követel jó hírnevének megsértéséért.

Trump: “It's a Democrat hoax. It's just a hoax. The whole Epstein thing is a Democrat hoax.” pic.twitter.com/DFXASXn8ij — The Bulwark (@BulwarkOnline) August 22, 2025

Fotó: foxnews.com