Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

2025. november 18., kedd 13:47 | MTI
Törökország Kreml béketárgyalások Háború Ukrajnában

Oroszország nem küld képviselőket a héten Isztambulban rendezendő, Ukrajnával kapcsolatos megbeszélésekre - jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában tartott napi sajtóértekezletén.

  • Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindazonáltal kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a megbeszélések eredményét.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden bejelentette, hogy másnap Törökországba utazik annak érdekében, hogy megkísérelje "újraindítani" a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal.

Török tisztviselőkre hivatkozva több hírforrás arról számolt be, hogy a szerdai megbeszélésen részt vesz Steven Witkoff, az Egyesült Államok elnökének békefenntartó missziókért felelős különmegbízottja is.

Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Oroszország által 2022-ben indított, teljes körű ukrajnai háború lezárására, de ezeknek az egyetlen konkrét eredménye hadifoglyok cseréje és a holttestek hazaszállítása volt. A legutóbbi fogolycsere októberben történt.

A két fél álláspontja a béke feltételeiről, a tűzszünet bevezetéséről és a vezetők találkozójáról a hivatalos nyilatkozatok tanúsága szerint továbbra is szöges ellentétben áll egymással.

Dmitrij Peszkov kedden kitért Franciaország azon döntésére is, amelynek értelmében harci repülőgépeket ad el Ukrajnának. Úgy vélte, hogy a francia kormány ezzel "semmilyen módon nem járul hozzá a békéhez".

Mint mondta, az eladások "nem befolyásolják a helyzetet a fronton, és nem változtatnak a konfliktus dinamikáján sem".

Volodimir Zelenszkij és francia hivatali partnere, Emmanuel Macron hétfőn írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol. A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás tízéves időtávra szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Elképesztő felfedezés, 750 éves titkot lepleztek le a Margit-szigeten

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Összetört a szíve féléves fia halála után: átesett a szívtranszplantáción Bence

Durva hibáját ismerte el a korábbi szövetségi kapitány, Marco Rossi dilemmájáról is beszélt + videó

Ez a Sors hívása: 4 csillagjegy, akikkel az Univerzumnak nagy tervei vannak a következő időszakban

3I/ATLAS: aggasztó hírek érkeztek a titokzatos csillagközi objektumról

Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok

Az írektől elszenvedett vereség után új időszak kezdődhet a válogatottnál

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

További híreink

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Mráz Ágoston Sámuel: Az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról
2
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
3
Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó
4
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
5
Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó
6
Brutális tarolást végzett a Claudia + videó
7
Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott
8
Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz
9
Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó
10
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!