Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindazonáltal kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a megbeszélések eredményét.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden bejelentette, hogy másnap Törökországba utazik annak érdekében, hogy megkísérelje "újraindítani" a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal.

Török tisztviselőkre hivatkozva több hírforrás arról számolt be, hogy a szerdai megbeszélésen részt vesz Steven Witkoff, az Egyesült Államok elnökének békefenntartó missziókért felelős különmegbízottja is.

Isztambulban több tárgyalási forduló is lezajlott már annak érdekében, hogy megoldást találjanak az Oroszország által 2022-ben indított, teljes körű ukrajnai háború lezárására, de ezeknek az egyetlen konkrét eredménye hadifoglyok cseréje és a holttestek hazaszállítása volt. A legutóbbi fogolycsere októberben történt.

A két fél álláspontja a béke feltételeiről, a tűzszünet bevezetéséről és a vezetők találkozójáról a hivatalos nyilatkozatok tanúsága szerint továbbra is szöges ellentétben áll egymással.

Dmitrij Peszkov kedden kitért Franciaország azon döntésére is, amelynek értelmében harci repülőgépeket ad el Ukrajnának. Úgy vélte, hogy a francia kormány ezzel "semmilyen módon nem járul hozzá a békéhez".

Mint mondta, az eladások "nem befolyásolják a helyzetet a fronton, és nem változtatnak a konfliktus dinamikáján sem".

Volodimir Zelenszkij és francia hivatali partnere, Emmanuel Macron hétfőn írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol. A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás tízéves időtávra szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock