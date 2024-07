Azzal kapcsolatban, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Kínába látogat, azt hangoztatta, hogy Moszkva a Pekinggel való stratégiai partnerségre összpontosít, és továbbra is a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésre törekszik. Kitérve Aleksandar Vucic szerb elnök kijelentésére, miszerint a Nyugat az Oroszországgal való konfliktusra készül, Peszkov azt mondta, hogy a NATO az infrastruktúrájával folytatja az ország bekerítését, és mivel konfrontációs feladatokra lett kialakítva, "teljesíti is a feladatát".

Nagyon fontosnak nevezte Oroszország számára az orosz-amerikai kapcsolatok jövőjét, "amelyek most a történelem során a legrosszabb időszakukat élik". Peszkov szerint a Kreml szorosan nyomon követi az amerikai fejleményeket, ahogyan a világ minden más jelentős országa esetében is szokta.

