Kényes kérdések is szóba kerülhetnek Orbán bécsi látogatásán

A magyar miniszterelnök a kancelláron kívül a bevándorlásellenes Szabadságpárt vezetőjével is találkozhat. Nemzetközi lapszemle.

Orbán Viktor azt szerette volna, ha Sebastian Kurz látogat el Budapestre, ezt azonban az osztrák kancellár elutasította – írja az osztrák Die Presse egy helyi forrásra hivatkozva azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden Bécsbe látogat a magyar miniszterelnök. Magyar források viszont azt állítják, hogy Kurz február végére már elfogadta Orbán Viktor meghívását, ő azonban mindenképpen a februári EU-csúcs előtt szeretett volna találkozni kollégájával. A keddi munkalátogatás fő témája az Európa-politika lesz: Orbán Viktor szeretné Kurzot meggyőzni a saját álláspontjáról. A lap emlékeztet arra, hogy Kurz elsőként Párizst, Brüsszelt és Berlint kereste fel, és csak most fordul Kelet-Európa felé. Korántsem egyértelmű tehát, hogy a visegrádi országok oldalára áll majd.

Több kényes kérdés is napirendre kerülhet Orbán Viktor bécsi látogatásán a Kurier szerint. Ilyen például, hogy az osztrákok csökkentenék az Ausztriában dolgozó külföldiek hazájukban maradt gyermekeinek járó támogatásokat. Ez a magyar munkavállalókat is hátrányosan érintené. A másik kényes téma az atomenergia: Bécs ugyanis a napokban jelentette be, hogy az Európai Bírósághoz fordul a paksi bővítés miatt. A migráció kérdésében viszont már nagyobb egyetértés lehet a két kormányfő között, mivel mindketten a szigorú bevándorláspolitika hívei, írja az osztrák lap.

Orbán Viktor a Szabadságpárt vezetőjével, Heinz-Christian Strachéval is tárgyalhat Bécsben, állítja honlapján az osztrák rádió és televízió. Az államfővel, Alexander Van der Bellennel viszont a jelenlegi program szerint nem találkozik a magyar kormányfő. Az osztrák államfő hivatala szerint ugyanis nem érkezett hozzájuk ilyen irányú megkeresés, írja az ORF.