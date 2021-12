Die Presse: Februártól börtönbe mennek az oltást kétszer is megtagadó osztrákok

Megosztás itt:

A bécsi napilap egy kiszivárogtatott kormányzati dokumentum alapján azt is állítja, hogy az első alkalommal 3,600 eurós azaz 1 millió 300 forintos büntetésre számíthatnak azok, akik nem mennek el az oltási idézésre. A második alkalommal is ugyanennyire büntetnek, majd jön az elzárás. A kormány február 1-ig adott haladékot. Ezután lép életbe az általános oltási kötelezettség. Németországban is mind több politikus érvel a kötelező oltás mellett. A közvélemény azonban megosztott, 52% támogatja, míg 41% ellenzi a lépést.