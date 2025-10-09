Deutsch Tamás: Működött a politikai mosoda + videó

Megosztás itt:

Deutsch Tamás: "Valójában az európai polgárok körében Ursula von der Leyen és az általa vezetett bizottság már megbukott. Elegük van az európaiaknak a háborúból, békét akarnak. Elegük van az európaiaknak a tömeges illegális migrációból, szeretnék visszakapni a biztonságos életüket. Elegük van a genderideológiai érzékenyítésből, szeretnének a normális ész jegyében élni, alakítani az életüket. Elegük van abból, hogy egy őrült brüsszeli ideológia a zöld átmenet jegyében tönkreteszi az európai gazdaságot. Elegük van abból, hogy Európa gyenge, és teljesen kiszolgáltatott például kereskedelmi megállapodások tárgyalása során."