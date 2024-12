Deutsch Tamás: Magyar Péter pártjának valamennyi képviselője az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktumra szavazott

Megosztás itt:

Október 24-én Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője közölte, a 2025-ös uniós költségvetésről szóló szavazáson Magyar Péter pártjának valamennyi képviselője arra voksolt, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az unió polgárai és több kormánya által is elhibázottnak tartott, az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum.

A Tisza Párt EP-képviselőinek támogató szavazatával az EP olyan javaslatot is elfogadott, amely helyénvalónak ítéli, hogy Magyarország súlyos büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától, továbbá kimondja: helyes megbüntetni Magyarországot kétszázmillió euróval, amiért nemet mondott az illegális migrációra, valamint jogi és műszaki határzár alkalmazásával nem engedett be migránsokat az ország és az unió területére - közölte Deutsch Tamás.

Ugyan Brüsszel emberének egyik politikustársa, Kollár Kinga mentegetőzni próbált a közösségi oldalán, de a Magyar Nemzet hamar lebuktatta és cáfolta gyenge védekezését. A lap átnézte az aznapi döntéseket, amiből rögvest kiderült, hogy a botránypolitikus csapata igenis támogatta a hírhedt migrációs paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba, mivel megszavazták a többletforrások biztosítását az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.

A szavazások áttekintéséből az is kiderült, hogy egyrészt Magyar Péterék az Európai Bíróságot is támogatták Magyarországgal szemben, hiszen nem ítélték el azt a kétszázmillió eurós bírságot, amelyet hazánkkal szemben szabtak ki, amiért védjük az unió külső határait. Másrészt leszavazták a Tisza Párt tagjai azt a javaslatot is, hogy Magyarország kétmilliárd eurónyi támogatást kapjon a déli határokon felállított határkerítés költségeinek fedezésére.

Magyar Péter már korábban is azt mondta, hogy az uniós joggal összhangban védené meg a határokat.

