Deutsch Tamás keményen üzent a brüsszeli alávetési törekvésekre

Arról tájékoztattak, hogy az EP Költségvetési (BUDG) és Költségvetési Ellenőrzési bizottságának (CONT) hétfői összevont ülésen tárgyalták a jogállamisági kondicionalitási eljárás gyakorlati tapasztalatairól készülő EP-jelentéstervezetet.

A közlemény szerint a "vitriolba mártott balliberális tollal írt, hazánkat többszörösen elítélő jelentéstervezet" kapcsán Deutsch Tamás, a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának témafelelőse úgy fogalmazott:

"nem engedünk a kioktatásnak és nemzeti szuverenitásunk érdekében a leghatározottabban elutasítjuk a brüsszeli alávetési törekvéseket!"

Az Európai Unió nem parancsuralmi rendszer - húzta alá a képviselőcsoport delegációvezetője, majd úgy folytatta: Magyarország több mint ezer éves keresztény állam, amely saját hagyományait és értékeit őrzi.

"Nem engedjük, hogy ránk erőltessék az illegális migrációt, a multikulturalizmust, vagy az LMBTQ-ideológiát. A magyar kormány továbbra is elkötelezett a béke mellett, elutasítja a háború eszkalációját, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Ezekből nem engedünk"

- fogalmazott.

"Mi, magyarok patrióták vagyunk: a nemzetek Európáját támogatjuk, nem a birodalomépítést. Megvédjük nemzeti szuverenitásunkat, szabadságunkat, és elutasítjuk a kettős mércét. Magyarország lojális partnere az uniós intézményeknek, de csak a kölcsönös tisztelet alapján"

- hívta fel a figyelmet.

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette: a magyar kormánypártok eddig is és ezt követően is visszautasítják a politikai zsarolást és az intézményesített hazugságokat.

"Mi, magyarok nem engedünk a nyomásgyakorlásnak, és nem vagyunk hajlandóak úgy táncolni, ahogy nekünk fütyülnek. Kitalálták hát, hogy lecserélik a nemzeti kormányt, és egy brüsszeli bábkormányt ültetnek a nyakunkba, ahogy ezt láttuk Lengyelországban is - de időben szólunk:

Magyarországon soha nem volt és nem is lehet többsége azoknak, akik a saját országuk ellen dolgoznak"

- fogalmazott.

Az EP-szakbizottság tagjait megszólítva Deutsch Tamás végezetül azt mondta: "voltunk már az önök rágalmaiban antiszemiták, szélsőjobboldaliak, korruptak, kirekesztők, Európa-ellenesek, most pedig a jogállamisági vádaskodás korszakát éljük. De bármennyit is szajkózzák a Tavares-jelentésben már régen kiagyalt sületlenségeiket, azok sosem válnak igazsággá" - szögezte le a közlemény szerint az ülésen elmondott felszólalásában az EP-képviselő.