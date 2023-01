Deutsch Tamás: Így működik az uniós döntéshozatal

Megosztás itt:

Valójában amiről beszélünk, az a brüsszeli korrupció - hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás az Európai Híradóban annak kapcsán, hogy a sajtóban Katargate-, vagy Kaili-ügynek nevezik a decemberben kirobbant lefizetési botrányt.

Az Európai Parlament alelnökét, Eva Kailit és társait kenőpénz elfogadásával vádolják a belga hatóságok. A baloldali politikus december közepe óta előzetes letartóztatásban van. Az érintett európai parlamenti képviselők mentelmi jogának megvonásáról január közepén döntenek az EP plenáris ülésén.

Deutsch Tamás rámutatott, nem kevesebb lepleződött le, mintsem az, hogy hogyan is működik a brüsszeli döntéshozatali rendszer, amely a korrupcióra épül.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a Soros-hálózat esetében is Európán kívülről érkeznek a pénzek, ezzel politikusokat finanszíroznak, ahogy azt a dollárbaloldal esetében is tették. De ugyanígy Európán kívüli pénzekkel finanszíroznak médiaszereplőket és civil szervezeteket is. Így ezek a szervezetek és politikusok, akiket az Európán kívüli pénzekből fizetnek, megpróbálnak európán kívüli érdekeket érvényesíteni az Európai Unióban - mutatott rá Deutsch Tamás.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának delegációvezetője hangsúlyozta: a rendszer fölszámolásának módja, az, hogy nem a brüsszeli bürokráciához és az európai egyesült államokhoz hű politikusokat választunk meg európai parlamenti képviselőnek majd a 2024-es EP-választáson, hanem olyanokat, akik elkötelezett támogatói a nemzetek Európájának.

Teljes beszélgetés: