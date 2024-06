Deutsch Tamás: Európa-szerte most háborús őrület van + videó

Megosztás itt:

A magyar igazságügyi miniszter kiemelte: emiatt is fontos, hogy aki a béke pártján áll az vasárnap elmenjen szavazni.

Tuzson Bence hozzátette: "Választásnak még sosem volt ekkora tétje mint a mostani Európa parlamenti választásoknak. Háború vagy béke."

Európa szerte most háborús őrület van - tette hozzá a Fidesz EP listavezetője. Deutsch Tamás szerint a magyar baloldal is a háború mellett tette le a voksát

Deutsch Tamás - EP listavezető, Fidesz: "Mindenki azon a térfélen- persze most próbálják letagadni, így meg úgy csűrni-csavarni a szavakat- de mindenki- régi baloldal, új baloldal, dollár baloldal, ma már magukat másnak maszkírozók, nettó háborúpárti szövegeket nyomnak. Így szavaztak minden háborúpárti előterjesztésre támogatólag a magunk mögött hagyott két és fél évben."

A Fidesz kommunikációs igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy már a német politikusok szerint az Unióban be kellene vezetni a sorkatonaságot.

Menczer Tamás - a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója: "Ha Ukrajna nem győz akkor be kell menni katonával, mindenkit mindenkit be kell sorozni a nőket is és be kell küldeni Ukrajnába. Ez a háborúpárti álláspont."

Menczer Tamás azt is hozzátette, hogy mindezekkel szemben hazánk továbbra is a béke pártján áll.