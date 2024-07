Deutsch Tamás: Brüsszelben támadólag reagáltak Orbán Viktor békemissziójára

Ezáltal az Európai Tanácsban is jobboldali előretörés valósulhat meg - mondta Deutsch Tamás, aki bizonytalannak nevezte, hogy megkapja-e a támogatást Ursula von der Leyen az Európai Bizottság további vezetésére, de átrendeződés esélyét látja a biztosok körében is.

Deutsch Tamás kitért a tagállami parlamenti választásokra is. Megítélése szerint jó esély van arra, hogy Csehországban és Ausztriában is győznek a patrióták, de az is elképzelhető, hogy Franciaországban fél-egy éven belül újabb parlamenti választások lesznek, amiből kormányképes erőként kerülhet ki Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése, amely ugyancsak tagja a Patrióták Európáért frakciónak.

