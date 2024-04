Deutsch Tamás: Bárhogy is mesterkedjenek Brüsszelben, mi meg fogjuk védeni a magyar érdeket

Megosztás itt:

"De bárhogy is mesterkedjenek itt, Brüsszelben, mi ma a vitán meg fogjuk védeni a magyar érdeket, és bárhogy is mesterkedjen a dollárbaloldal európai elvtársaikkal, Magyarország akkor is kitart a békepárti álláspontja mellett, elutasítja a genderideológiai őrületet, megvédi a szuverenitását és nemet mond az illegális migrációra" - fogalmazott a politikus.

Feltette a kérdést: "mit gondolnak Önök", azok között a körülmények között, amikor folyamatosan gyengül az európai gazdaság teljesítménye, foglalkozik az EP az unió gazdasági teljesítményével? Miközben szerte Nyugat-Európában fellázadtak a gazdák az agrárgazdaság elleni brüsszeli támadások miatt, foglalkozik az EP a gazdák problémáival? Foglalkozik azzal, hogy az orosz-ukrán háborúra adott elhibázott brüsszeli válasz, a szankciós politika az egekbe emelte az energiaárakat és borzalmas inflációt okozott? Úgy válaszolt: "dehogy foglalkozik ezzel".

Ezzel szemben, az ötesztendős parlamenti ciklus utolsó miniplenáris ülésén kettő, Magyarországot újra a terítékre tévő európai parlamenti vitát fognak rendezni. Továbbá úgy is döntött az EP baloldali többsége, hogy két hét múlva, a cikluszáró strasbourgi plenáris ülésen egy "Magyarországot mindenben ledorongoló, a dollárbaloldal által jól ismert hazugságokat visszhangzó határozatot is el fognak fogadni".

Szerinte azzal magyarázható, hogy az európai polgárok problémái helyett Magyarország zaklatásával foglalkozik az EP, hogy Magyarországnak a brüsszeli bürokrácia politikai zsarolása ellenére határozott békepárti álláspontja van. Magyarország a nyomással szemben is ellenáll annak, hogy beengedje az illegális bevándorlókat - mondta videónyilatkozatában Deutsch Tamás.