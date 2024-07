Deutsch Tamás: A Tisza Párt aktív részese a háborúpárti koalíciónak

A Patrióták Európáért frakció a harmadik legerősebb az Európai Parlamentben, és az európai polgároknak a választáson kinyilvánított akaratát képviseljük, a békepárti politikát és a gyökeres brüsszeli fordulatot. De büntetésképpen az EP szakbizottságainak tagjait is úgy választották meg, hogy a Patrióták Európáért frakció jelöltjeit leszavazták – fogalmazott Deutsch Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjúban. A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta, hogy az EP-ben a háborúpárti koalíció azt a döntést hozta, hogy csak háborúpárti politikus tölthet be tisztséget az Európai Parlamentben.

