Deutsch Tamás: a Patrióták EP-frakciója elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslatát

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye Deutsch Tamást idézte, aki azt mondta: a Patrióták szerint az Európai Bizottság 2026-os költségvetési javaslata milliárdokat költene illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekre, balliberális médiára, woke propagandára és a háború finanszírozására.

"Ezzel szemben a Patrióták egy olyan uniós költségvetést akarnak, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat" - fogalmazott.

A frakció összesen 54 módosító indítványt nyújtott be a 2026-os költségvetéssel kapcsolatban. A Patrióták egymilliárd eurót vonnának el az Európai Bizottság illegális migrációt támogató politikájától, és az így felszabaduló pénzt a gazdasági fejlesztésekre és az energiabiztonságra, a határvédelemre és az illegális migráció elleni küzdelem támogatására fordítanák. A Patrióták 2,5 milliárd euróval növelnék a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait, több támogatást adva a gazdáknak, a méhészeknek, a fiatal termelőknek és az iskolatej programnak. Emellett a mezőgazdasági válságalap keretét 450 millióról 900 millió euróra emelnék, hogy legyen fedezet az aszály és a járványok okozta károk enyhítésére, az európai gazdák segítésére - magyarázta. Ezt a javaslatot sajnos a Tisza Párt brüsszeli koalíciója egyszer már elutasította - jegyezte meg a fideszes politikus.

A Patrióták továbbra is követelik, hogy a magyar modellváltó egyetemeknek járó, jogtalanul visszatartott forrásokat különítsék el, és azokat azonnal fizessék ki - húzta alá.

"Brüsszelnek fel kell hagynia a politikai zsarolással. Nem költhet uniós forrásokat ideológiai célokra. A költségvetésnek a békét, a biztonságot és az európai polgárokat kell szolgálnia" - zárta nyilatkozatát Deutsch Tamás.

Forrás: MTI

Fotó: MTI