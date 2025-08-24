Keresés

Detonáció rázott meg egy gyermekáruházat Moszkvában

2025. augusztus 24., vasárnap 15:17 | MTI
Moszkva robbanás

Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében - közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.

  • Detonáció rázott meg egy gyermekáruházat Moszkvában

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.

A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.

A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

A hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP Magyar Nagydíját a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán.

