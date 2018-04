Der Standard: Még szegényesebb lesz a magyar média

A német és az osztrák sajtó is részletesen foglalkozik a Magyar Nemzet bezárásával: kiemelik, hogy lap a legnagyobb ellenzéki újság volt, így megszűnésével tovább zsugorodik a kormánykritikus sajtó - a Die Welt szerint ugyanakkor Simicska Lajosnak még így is maradt két nagy ütőkártyája.

Magyarország átalakítása gyorsan halad tovább - ezzel a címmel írt a Magyar Nemzet bezárásáról és Orbán Viktor új kormányalakításáról a Die Presse. Az osztrák lap kiemeli, hogy a Magyar Nemzet korrupciós botrányokat leplezett le, és az ellenzék egyik bástyája volt a kampányban. Hozzáteszik: az elmúlt években eltűntek az állami hirdetések a lapból. Ráadásul Orbán Viktor a kampányban jogi elégtételt helyezett kilátásba ellenfeleivel szemben, amit Simicska Lajos, a Magyar Nemzet tulajdonosa figyelmeztetésként értékelhetett, és úgy ejtette ki kezéből médiumait, mint a forró krumplit - írja a Die Presse.

Még szegényesebb lesz a magyar média a legnagyobb ellenzéki lap bezárásával, írja a Der Standard. Az osztrák liberális lap kiemeli, hogy Orbán Viktor és Simicska Lajos konfliktusának kirobbanása óta egyre nőtt a pénzügyi nyomás az oligarchán. Cégei alig kaptak állami megrendeléseket, médiumaiban pedig már alig volt állami hirdetés.

Gazdasági és politikai okok is állhatnak a Magyar Nemzet megszüntetése mögött, írja a Wiener Zeitung. Ez a lap is megjegyzi, hogy Simicska Lajos érdekeltségei az elmúlt években egyre ritkábban nyertek el közbeszerzéseket. A Magyar Nemzetet most Ungár Péter, az LMP képviselője venné meg, aki azonban - Orbán ellenfelei szerint - valójában a Fidesz trójai falova - írja a Wiener Zeitung.

Magyarországon egy olyan újság szűnt meg, amely Orbán Viktor egyik legnagyobb kritikusa volt. A német Die Welt szerint ezzel folytatódik a kormánybarát média térnyerése. Hozzáteszik: a Magyar Nemzet és Lánchíd Rádió bezárásában politikai nyomás is közrejátszott, ugyanakkor Simicska Lajos elsősorban üzletember, és nem akarta tovább finanszírozni médiumai veszteségeit. Ugyanakkor még így is megtartotta két nagy ütőkártyáját: az Indexet és a Hír TV-t - írja a Die Welt.