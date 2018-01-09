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Deportálhatnak 200 ezer menekültet

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2018. január 9., kedd 07:00, frissítve: kedd 08:18

200 ezer salvadori menekültet utasíthatnak ki az Egyesült Államokból, miután megszüntették védett státuszukat.

Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter bejelentése szerint a salvadoriaknak 2019. szeptemberig önként kell elhagyniuk az országot – ha ezt nem teszik, deportálják őket.

A döntés várhatóan nehéz helyzetbe hozza majd Salvadort, az Amerikában dolgozó salvadoriak hazautalásai ugyanis fontos bevételi forrást jelentenek a 6 milliós közép-amerikai országnak. A bejelentés hírére tüntetés kezdődött Washingtonban.

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