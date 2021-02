Délután kettőig lehetnek nyitva a szerbiai vendéglátóhelyek a hétvégén

Szerbia is szigorít. Csak rövidített nyitvatartási idővel lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok a hétvégén a koronavírus-járvány miatt: délután 2 órakor be kellett zárniuk. A döntés csak a mostani hétvégére vonatkozik, de ha nem javulnak a fertőzöttségi mutatók, akkor a következő hétvégékre is kiterjeszthetik az intézkedést. A regisztrált koronavírus-betegek száma Szerbiában szombatra 3339-cel emelkedett és már több, mint 450 ezren fertőződtek meg a betegségben.