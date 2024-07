Dél-Indiában sokan meghaltak a heves esők okozta földcsuszamlásokban

Kerala állam főminiszterének szóvivője, akit az AP idézett, 49-ben adta meg a halálos áldozatok eddigi számát. Vína George állami egészségügyi miniszter azt mondta, hogy több mint 70 embert kórházban ápolnak, az Indian Express című helyi lap pedig arról számolt be, hogy valószínűleg sok embert elsodort a Csalijar folyó. A The Hindu című lap úgy tudja, hogy a sárlavina akár több száz embert is maga alá temethetett.

