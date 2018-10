Defenesztráció Venezuelában: eltemették a politikust

Venezuelában eltemették az ablakból kiesett ellenzéki politikust. Az ellenzék továbbra is azt állítja, gyilkosság történt, de a latin-amerikai ország vezetése szerint öngyilkos lett a politikus. A Fehér Ház azzal vádolta meg a Nicolas Maduro vezette kormányt, köze van a politikus halálához.

Caracasban hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára a venezuelai ellenzéki politikust, aki a hírszerzés épületének tizedik emeletéről zuhant ki. Az ellenzéki önkormányzati képviselőt az elnök elleni dróntámadás miatt vették őrizetbe, és épp a bíróságra akarták vinni, amikor a hatóságok szerint kiugrott a váróterem egyik ablakán. Közvetlen munkatársai és párttársai szerint megölték, őrizetbe is azért vették, mert szeptemberben a New York-i ENSZ-közgyűlésen keményen bírálta a kormányt.

Titkárként közeli munkatársa voltam. Mindig a közelében voltam az önkormányzati képviselőnek, aki jellemes, hívő és meggyőződéses ember volt. Biztos vagyok benne, hogy Fernando áldozata nem volt hiábavaló – mondta a meghalt politikus titkára, Freddy Flores. A politikus ügyvédje és hívei is vizsgálatot követelnek.

Hallottuk a főügyész kijelentését, amelyben megerősíti, hogy Fernando Alban öngyilkosságot követett el. Továbbra is cáfoljuk ezt, mert sok jel, bizonyíték az ellenkezőjére utal. .. A főügyész azt mondja, minden állítását megerősítették, de a folyamatok ellentmondanak a személyiségének – nyilatkozta Joel Garcia, a meghalt politikus ügyvédje. Ennek ellenére a hatóságok továbbra is azt állítják, öngyilkos lett a politikus.

Az elhunyt amiatt az ütközés miatt halt meg, amelyet a magasról való zuhanás okozott. Nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen sérülés érte volna az esés előtt – mondta Tarek Saad venezuelai főügyész.

Az ügyet vizsgálja a világszervezet emberi jogi főbiztosság is. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának szóvivője közölte, a helyszínen szeretnének nyomozni, hogy kiderítsék, hogy öngyilkos lett-e a helyi képviselő, kilökték-e az ablakból vagy bántalmazták.

Határozottan követeljük egy átlátható, független vizsgálat elvégzését, amely tisztázza a halálának körülményeit. Tudjuk, hogy egymásnak ellentmondó állítások jelentek meg a történtekkel kapcsolatban – mondta Ravfina Shamdasani az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának szóvivője.

Közben a Fehér Ház is közölte gyanúját, miszerint a politikus halálához köze van a caracasi kormánynak is. De ezt a latin-amerikai ország kormánya visszautasította. Az augusztusi robbantásos dróntámadással kapcsolatban 30 személyt fogtak el, az ellenék szerint megrendezett merényletkísérlet volt, és ezt használja fel az elnök arra, hogy bebörtönözze az ellenfeleit. A venezuelai vezetés tagadja az állításokat. Venezuelai ellenzéki és jogvédő szervezetek azt állítják, Nicolas Maduro kormánya több száz politikai foglyot tart fogva hamis vádakkal, és bántalmazzák is őket.