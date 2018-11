December 11-én véglegesítik a brexitet

Miniszterek érkeznek a Downing Street 10 szám alá, hogy a brexitről egyeztessenek Theresa May-jel. Persze, hogy kihívás lesz, de a brit miniszterelnökök néztek már szembe ennél nagyobb kihívásokkal is a múltban és Theresa May bebiztosította ezt a megállapodást, ami a legreálisabb lehetőség számunkra az EU-ból való kilépésére jövő Március 29-én. Én úgy vélem, hogy minden képviselőnek meg kell békélnie a lelkiismeretével az elkövetkező két hétben és erősen el kell gondolkodnia azon, hogy a választópolgárai mit kívánnak egy ilyen helyzetben – nyilatkozta Jeremy Hunt brit külügyminiszter.

A kabinet tagjai bíznak abban, hogy a képviselők is megszavazzák a tervezetet. A helyzet az, hogy bármi megtörténhet, ha ez a megállapodás nem megy át és én ettől félek. Ezért is szeretném támogatni ezt a megállapodást és arra sürgetni kollégáimat, hogy ők is tegyenek is – mondta Amber Rudd munkaügyi miniszter.

A londoni alsóház képviselőit is tájékoztatta Theresa May a vasárnap esti brüsszeli EU-csúcsról, amelyen jóváhagyták a kilépési megállapodást és a jövőbeni kapcsolatokat körvonalazó politikai deklarációt.

Támogatjuk ezt a megállapodást, teljesítjük a népszavazás akaratát és tovább megyünk, hogy építsük a lehetőségek és a fejlődés fényesebb jövőjét vagy ez a ház úgy dönt, hogy visszautasítja a megállapodást és minden kezdődhet elölről, mert senki sem tudja, mi történne akkor, ha ez a megállapodás nem menne át. Ez csak további megosztottság és bizonytalanság előtt nyitná ki az ajtót, minden elképzelhető veszéllyel – figyelmeztetett Theresa May.

Az ellenzéki Munkáspárt elnöke ismét kritizálta a megállapodást és arra szólította fel a parlamenti képviselőket, hogy ne szavazzák meg.

„Sok szavazó, azokról a területekről, ahol a kilépés mellett szavaztak úgy érzi, hogy ez a megállapodás elárulja azt a brexitet amire ők szavaztak – mert ez nem nyeri vissza az irányítást, nem teremt jobb lehetőségeket, és nem fogja megoldani a gazdasági nélkülözést, ami nagyon sok közösséget és várost érint országszerte. Ez a megállapodás nem Nagy-Britannia jövőjének terve. Tehát az ország javáért a háznak nincs más választása, mint leszavazni a megállapodást” – mondta Jeremy Corbyn.

Megszólalt az ügyben Donald Trump amerikai elnök is. Szerinte azzal ,hogy az Egyesült Királyság kilép az EU-ból nehezebb lesz London és Washington között kereskedelmi megállapodást kötni.

Úgy tűnik ez egy jó megállapodás. Az EU-nak. És úgy gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Meg kell vizsgálni komolyan, hogy az Egyesült Királyság számára megengedett e a kereskedelem, mert mint tudják most, ha megnézik a megállapodást lehet, hogy nem is kereskedhetnek velünk és ez nem lenne jó dolog. Nem hiszem, hogy ezt akarták. Nem hinném, hogy a miniszterelnök erre gondolt és remélem, hogy képes lesz tenni ennek érdekében valamit. De most, ahogy a megállapodás áll talán nem képes, nem lesznek képesek kereskedni az Egyesült Államokkal és nem hiszem, hogy ezt akartok. Ez nagyon negatívvá tenné a megállapodást – fejezte ki véleményét Donald Trump.

A brit parlament December 11-én szavaz a megállapodásról. May és kabinetje arra is felkészül, ha az egyezséget elutasítja a Ház.