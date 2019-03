DC Leaks: 36 megbízható Soros-szövetséges ül a Néppártban

Március 20-án szavaznak az Európai Néppártban a Fidesz tagságáról, miután a Néppárt 13 tagpártja kezdeményezte a magyar kormánypártok kizárását a pártcsaládból – zömében törpepártok.

Manfred Weber, a Néppárt európai parlamenti csúcsjelöltje ultimátumot intézett a Fidesz bennmaradása feltételeként. A Bild című német lapnak adott interjújában Weber három feltételt szabott, amely biztosítaná a Fidesz bennmaradását az Európai Néppártban: az első feltétel az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke „azonnal és végérvényesen leállítja kormánya Brüsszel elleni kampányát”. A második feltétel, hogy bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól, a harmadik pedig, hogy biztosítani kell a Közép-európai Egyetem (CEU) megmaradását Budapesten.

Weber két tűz közé került: kell a Fidesz támogatása, de a bevándorláspártiaké is. A Fidesz–KDNP sok képviselőt delegál a frakcióba, a legnagyobb frakció jelöltje pedig elnyeri az Európai Bizottság elnöki posztját. Erre jelenleg éppen Manfred Webernek, az Európai Néppárt jelöltjének van a legnagyobb esélye, viszont elképzelhető, hogy ez a Fidesz–KDNP nélkül nem fog menni. De az is lehet, hogy nemcsak a liberálisokra, hanem még a szélsőbaloldali zöldekre is szüksége lesz. Ennek megfelelően Weber sokszor ellentmondásosan nyilatkozik, mert egyrészt szüksége van a Fidesz támogatására, másrészt meg akar felelni a bevándorláspárti liberális erőknek is Európában, amelyek mindenben szemben állnak a Fidesz által képviselt értékekkel.

A Fideszt ért támadások fő oka, hogy a kormánypártok továbbra is bevándorlásellenes állásponton vannak, és nem hajlandóak ezt feladni.

A Néppártban is ott ücsörögnek Soros emberei

Létezik egy lista a Soros-féle Open Society Foundation (OSF) belső adatbázisából, amelyen a milliárdoshoz közeli európai parlamenti (EP) képviselők szerepelnek. A DC Leaks tényfeltáró portál tette közzé, közel három évvel ezelőtt. A lajstromban „megbízható szövetségesek” címke alatt olvasható a döntéshozók neve, ebből kiderül, hogy Soros György 226 politikusra bír valamilyen befolyással az összesen 751 képviselőt tömörítő EP-ből.

Számítások szerint az Európai Néppártból 36 képviselő szerepel Sorosék baráti listáján, ami jelentős szám, a frakció körülbelül egyhatoda.

Ilyen többek között a luxemburgi Frank Engel, aki többször felszólalt már Soros egyeteme, a CEU ügyében, és olyannyira jobboldali, hogy Gyurcsány pártjához, a szélsőliberális DK konferenciájára jár előadni.

Vagy például a CEU-s exdiák, a román Monica Macovei, aki szintén többször szót emelt már a kormány politikája ellen, és többek közt a Sargentini-jelentést is megszavazta.

A listán szerepel Anna Maria Corazza Bildt, aki már korábban a Politico hasábjain követelte, hogy a Fideszt távolítsák el az Európai Néppártból, olyan kijelentésekre hivatkozva, amelyeket valójában ő adott a magyar miniszterelnök szájába.

Szintén Soros-szövetségesének számít Roberta Metsola máltai származású EP-képviselő és LIBE-tag, aki szintén Magyarország ellen szólalt fel a Sargentini-jelentés vitáján.

Vagy épp a lengyel származású Róza Thun, akinek a jóindulatára „nyilvánvalóan” számíthat a Fidesz, hiszen már február elején kifejtette az euractivnak, hogy „mindent megteszek, hogy a Fidesz és Orbán repüljön a néppártból."

Szintén a listán szerepel Elmar Brok német képviselő sem, aki korábban „követelte” a Fidesz kizárását a tájékoztató plakátkampány miatt.

A Fidesz célja, hogy visszaterelje a Néppártot a régi értékei felé Kérdés, hogy amennyiben ez nem sikerül, akkor helye van-e a Fidesznek egy olyan európai pártcsaládban, amelyik nem ugyanazokat az értékeket tartja szem előtt, valamint helye van-e még a keresztény pártoknak ebben a közösségben?

(Forrás: Origo)