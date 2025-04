Davosi Világgazdasági Fórum: kész átverés show

Megosztás itt:

A davosi Világgazdasági Fórum (WEF) alapítója, Klaus Schwab állítólag manipulálta a szervezet kutatásait, hogy ezzel elnyerje a kormányok támogatását – állítja egy bejelentő, akinek vádjai Schwab elnöki posztról való lemondásához vezettek a húsvéti hétvégén.

A vádakat egy névtelen levélben a WEF igazgatótanácsának küldtek el. A levél nyomán vizsgálat indult, Schwab pedig élesen bírálta korábbi kollégáit, amiért szerinte „gyalázkodó” és „alaptalan” vádakra reagáltak anélkül, hogy lehetőséget adtak volna neki válaszolni.

Davosi kampány a Nobel-díjért?

Egy szerdán kiadott közleményben Schwab kijelentette, hogy karaktergyilkosság áldozata lett, és tagadta az ellene felhozott összes vádat, beleértve azt is, hogy visszaélt volna a WEF pénzeszközeivel, illetve hogy arra kérte volna a munkatársait, kampányoljanak neki egy Nobel-békedíj elnyeréséért.

A névtelen bejelentő azt állította, hogy Schwab aláásta a WEF hitelességét azzal, hogy manipulálta a szervezet globális versenyképességi jelentését, amely az országokat termelékenységük és ellenálló képességük alapján rangsorolja, és amely alapját képezi az éves davosi találkozók megbeszéléseinek. A WEF tanácskozásain számos kormányfő, elnök, vállalatvezető vesz részt, az üzleti világban roppant befolyásos fórumnak számít.

Schwab tagadta, hogy változtatott volna a jelentés módszertanán azután, hogy egyes kormányok elégedetlenségüket fejezték ki a rangsor miatt.

A versenyképességi jelentés módszertanát eredetileg 1979-ben dolgoztam ki, és továbbra is én vagyok annak szellemi atyja – idézi Schwabot a Financial Times. „Az évek során tovább dolgoztam a módszertanon, hogy javítsam és fenntartsam a jelentés hitelességét. Ez időnként intenzív elméleti vitákat eredményezett. Egyes kormányok megkerestek azzal, hogy friss adatokat közöljenek, vagy hogy hibákat javítsanak ki az elemzésben. Ezt az információt továbbítottam a csapatoknak. Ezt manipulációként beállítani sértés a szakmai reputációmra nézve.”

A botrányok nem most kezdődtek

Az új bejelentés csak egy a vádak sorában, amelyek tavaly láttak napvilágot, és amelyek szerint Schwab mérgező munkahelyi kultúrát tartott fenn a WEF-nél, ahol a szexuális zaklatási eseteket nem vizsgálták ki megfelelően, és ahol a fekete bőrű és a női alkalmazottakat diszkrimináció érte.

A WEF márciusban a szponzoroknak azt jelentette, hogy az általa indított belső vizsgálat nem talált jogsértést, és nem tudta alátámasztani a Schwab elleni vádakat.

A Financial Times korábban arról számolt be, hogy Schwab közölte a WEF-fel: 2027 januárjáig fokozatosan visszavonul az elnöki posztról. Schwab tagadta azt is, hogy feleségével, Hildével együtt

visszaéltek volna a WEF forrásaival, például személyes célra használták volna a szervezet ingatlanjait, magánutazásokat finanszíroztattak volna, vagy hogy fiatalabb munkatársakat arra kértek volna, hogy több ezer dollárt vegyenek fel automatákból az ő nevében.

Ezt „színtiszta hazugságnak” nevezte, és közölte, hogy rágalmazási pert indított a névtelen vádaskodók ellen. Nyilatkozatában Schwab egy állításra is reagált, amely szerint a WEF munkatársaival lobbizott a Nobel-békedíjért. „Ellentétben az itt sugalmazottakkal, többször is megkértem azokat, akik ezt akarták, hogy ne tegyék” – mondta.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Anadolu via AFP