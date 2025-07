Dánia minden eszközzel nyomást gyakorolna Magyarországra Ukrajna miatt + videó

Megosztás itt:

Senki nem állíthatja meg Ukrajnát abban, hogy előrelépjen az uniós csatlakozási folyamattal - erről beszélt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a dán EU-elnökség nyitóünnepségén felszólította az európai országokat, hogy még több pénzt fektessenek Kijev védelmi iparába.

Az Európai Bizottság elnöke szintén arról beszélt, hogy az európai országoknak be kéne fektetniük, a szerinte rendkívül hatékony ukrán védelmi iparba. Ursula von der Leyen ígéretet tett rá, hogy az EU-s országok hamarosan elfogadják az Oroszország elleni 18. szankciós csomagot is.

Mindeközben Dánia folytatná a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben, amely végén akár hazánk szavazati jogát is megvonhatják. Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere felvetette, hogy újabb uniós forrásokat fagyaszthatnak be, amennyiben Magyarország továbbra is blokkolja az ukrán uniós csatlakozást.