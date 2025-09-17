Keresés

2025. 09. 17. Szerda
Csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt emeltek vádat a Szicíliában magyar nőkre támadó migránsok ellen

2025. szeptember 17., szerda 10:46 | MTI
Catania magyar turisták Szicília illegális bevándorlók csoportosan elkövetett szexuális bűncselekmény Sebastiano Ardita megerőszakolt magyar turisták

A csoportosan elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolt illegális bevándorlók az elkövetés napjától kezdve börtönben vannak, és az ítélet után teljes büntetésüket le kell majd tölteniük - mondta Sebastiano Ardita ügyészhelyettes az MTI-nek a szicíliai Cataniában magyar turistanőkkel szemben elkövetett bűncselekményről.

  • Csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt emeltek vádat a Szicíliában magyar nőkre támadó migránsok ellen

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy "a szexuális erőszakot az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik, ami azt jelenti, hogy a magyar nőkkel szembeni erőszak elkövetőinek ügyében egy éven belül ítélet születhet".

Megjegyezte, hogy szakmai tapasztalatára hivatkozik, mivel egyelőre nem lehet a per pontos időzítését megjósolni.

Catania ügyészhelyettese megerősítette a helyi rendőrségtől korábban nyilvánosságra került információt, miszerint a gyanúsítottak marokkói származású férfiak, akiknek nincsen tartózkodási engedélyük. Jelenleg Catania börtönében vannak.

Őrizetbe vételük után az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat ellenük, és a vizsgálóbíró azonnal elrendelte letartóztatásukat. Nem tartottak előzetes tárgyalást sem. Ezzel egy időben az áldozatok feljelentést tettek, és a hatóságok meg is hallgatták őket - tette hozzá Ardita. Elmondta: a vádlottak az "áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntetőtörvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között" - mondta el az ügyészhelyettes. Sebastiano Ardita súlyosító tényezőnek nevezte, hogy a marokkóiak illegális bevándorlók. Megjegyezte: a vádlottak rövidített eljárást kérhetnek.

Elítélésük esetén a börtönbüntetést Olaszországban kell letölteniük, kivéve, ha kiadatásuk esetén származási országuk garantálja, hogy hazájukban is letöltik a teljes büntetést - jelentette ki az ügyészhelyettes.

A 21, 22 és 24 éves vádlottak által feltételezhetően elkövetett bűncselekményről először a La Sicilia című napilap adott hírt szeptember 5-én. Az eset azonban az MTI korábbi értesülései szerint az ezt megelőző napokban történt, a La Sicilia információi szerint augusztus végén.

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták a tengerparttal párhuzamos Kennedy sugárúton elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk.

Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját. Előzőleg az áldozat - úgy téve, mintha az anyját hívná fel - értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van és közölte vele az elkövetők furgonjának rendszámát is.

Az áldozatokat egy strandon találták meg, míg a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat nem messze tőlük tartóztatta fel a város idegenrendészete.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

