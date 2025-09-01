Csökken Friedrich Merz támogatottsága + videó

Friedrich Merz-cel kormányzása kezdetén a németek 39 százaléka volt elégedett, már 32 százalékra csökkent. A politikus nemrég bevallotta, hogy a német gazdaság súlyos válságban van és radikális fordulatra van szükség a menekültpolitika terén is.
Remek hír a településeknek: Lázár János átírná a szolidaritási adó képletét, hogy százmilliárdok maradjanak helyben útfejlesztésekre. Az ellenzék rágalmaival ellentétben a cél a helyi beruházások támogatása és az igazságos elosztás. Kattints és tudj meg többet!
Száguldó e-rollerek, szabálytalan tinik, horrorbalesetek: Békésben is egyre több a baj az elektromos rollerek miatt. Olvasóink szerint betiltás vagy szigorú KRESZ-vizsga kell! Te mit gondolsz? Kattints és tudd meg a részleteket!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.