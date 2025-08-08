Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 08. Péntek László napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

2025. augusztus 08., péntek 18:30 | Világgazdaság

Az ukrán állami vasút, az Ukrzaliznyica fuldoklik az adósságban, miközben az állam csődje is fenyeget. A cég a Rothschild bankkal és jogi szakértőkkel küzd a túlélésért, de vajon meg tudják menteni a 700 millió dolláros kötvényhegyet?

  • Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

Az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznyica nyilvánosságra hozta, hogy nemzetközi jogi tanácsadó cég kiválasztására írt ki pályázatot, amely segítené a vállalatot az adósságátütemezésben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők se tudnak fizetni, ahogy ez az ukrán államról magáról is kiderült az elmúlt hónapokban.

Csőd szélén táncol az ukrán állami vasút

Az Ukrzaliznyica múlt hónapban adott ki közleményt, amelyben arról számolt be, hogy a készpénzállománya az év eleje óta jelentősen csökkent, és egyre inkább nemzetközi pénzügyi intézmények finanszírozására szorul a háborús tőkekiadások és likviditási szükségletek fedezésére.

A társaság emellett már szerződést kötött a Rothschild befektetési bankkal is, amely az adósságállomány kezelésében segíti a céget. Az Ukrzaliznyica több mint 700 millió dollár értékű kötvénnyel rendelkezik, amelynek lejárata jövőre esedékes, ezért a pénzügyi helyzet átlátható és hatékony kezelése kiemelt fontosságú.

Az ukrán vasút helyzete jól tükrözi a háborús körülmények által generált pénzügyi nehézségeket, miközben a cég igyekszik megőrizni működőképességét és stabilitását a nemzetközi piacokon.

Frissítve: Újabb óriáshitelt kap Ukrajna: ezúttal a vasutat fejleszthetik az EBRD pénzéből

Az intézmény új villanymozdonyok beszerzésére 300 millió euró hitelt nyújt az ukrán állami vasúttársaságnak. Az EBRD a háború kezdete óta több mint 5,4 milliárd euró finanszírozást nyújtott Ukrajnának, ebből idén 1,6 milliárd eurót folyósított.

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: Canva

További híreink

Már csak napjai vannak hátra a TV2 sztárjának

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Segélykiáltás a kertből: mit jelez, ha a fügefa levelei száradni kezdenek?

Pottyondy Edina bedöntötte a Tisza Pártot Magyar Péterrel együtt

Emberi maradványokat talált a sztár kutyája: kiderültek a bizarr részletek

Gulácsi Péter sorsát közvetlenül befolyásoló döntés született Lipcsében

Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó

Lisztes Krisztián visszatér a Ferencvároshoz – hivatalos

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

További híreink

Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó

Sokkoló késelést történt Szolnokon

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó
3
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
4
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
5
Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó
6
Kikapott az ETO FC Svédországban
7
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó
8
Nemzetközi források szerint Magyarország is versenyben van a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszínéért
9
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
10
Sokkoló késelést történt Szolnokon

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!