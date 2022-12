Csinos a hölgy, de nagyot csattant a bilincs a kezén - Bajnai is ismeri?

Megosztás itt:

Péntek folyamán nagyszabású brüsszeli razzia keretében őrizetbe vették az Európai Parlament görög szocialista alelnökét. De ki ő és honnan jött?

Mint arról a Mandiner is beszámolt: péntek este nagyszabású razziát tartottak Brüsszelben, amely megrengetheti az EU vezetését: a rendőrség 16 helyszínen razziázott, és legalább négy embert őrizetbe vettek.

Az ügyészek bűnszervezet létrehozása, korrupció és pénzmosás elleni nyomozásról beszélnek.

Az ügyészség szerint a nyomozók már hónapok óta gyanítják, hogy „egy Öböl-állam befolyásolja az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseit”, különösen az intézmény vezetőit célozva, jelentős mennyiségű pénzzel és értékes ajándékokkal. A rendőrség a mostani razzia során mintegy 600 ezer eurónyi készpénzt, valamint mobiltelefonokat és számítógépeket foglalt le.

Az Európai Parlament egyik alelnöke, a görög szocialista Eva Kaili is az őrizetbe vettek között van.

A fejlemények nyomán az európai szocialisták frakciója közölte: azonnal felfüggesztik Kaili tagságát. Ezt jelentette be a politikus anyapártja, a görög Paszok is.

Mint arról a Politico ír:

Kaili a minap a munkavállalói jogok élharcosának nevezte Katart.

Eva Kaili 1978-ban született Thesszalonikiben, édesapja gépészmérnök, egy görög régió főigazgatója. A politikusnő eredetileg építészmérnöknek tanult szülővárosában, majd nemzetközi tanulmányokat hallgatott Pireuszban, de tanult a Harvardon is.

Kaili alig 14 évesen, 1992-ben csatlakozott a görög szocialista Paszok párthoz. Az egyetemen is diákvezető volt, és 2002-ben a legfiatalabb képviselőként választották meg a thesszaloniki városi tanácsba.

A fiatal nő folyamatosan emelkedett a ranglétrán, 2004-ben parlamenti jelölt volt, 2007-ben pedig be is választották az athéni törvényhozásba, megint csak az akkori legfiatalabb képviselőként.

Eva Kaili 2014-ben váltott az európai porondra: európai parlamenti képviselőnek választották, és azóta az európai szocialisták frakcióját erősítette. Mint az athéni, mind az európai parlamentben egy sor bizottság tagja volt, az utóbbi években főleg a digitális és egyéb technológiai politikákra fókuszálva.

A politikust 2022 januárjában választották az Európai Parlament egyik új alelnökévé,

ő lett az első görög nő ezen a poszton.

Pénteken azonban fordulatot vett eddigi pályafutása: a korrupcióellenes razzia során őrizetbe vették őt, valamint élettársát, Francesco Giorgit is, aki egyébként Marie Arena belga szocialista EP-képviselő parlamenti munkatársa.

Kaili egyelőre nem nyilatkozott a pénteki fejlemények óta.

A görög politikusnő egyébként

tagja a European Council on Foreign Relations (Nemzetközi Kapcsolatok Európai Tanácsa) nevű think tanknek is,

melynek számos nemzetközi tagja között magyarok is vannak, köztük Bajnai Gordon, Korányi Dávid, Dobrev Klára és Soros György.

Fotó: Eva Kaili Twitter.com

Mandiner