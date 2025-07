Csíksomlyói lelkésszé nevezték ki Böjte Csaba ferences szerzetest

Megosztás itt:

"A Remény Zarándokainak az évében - melyet Ferenc pápa 2025-re meghirdetett -, engem Déváról a csíksomlyói ferences kolostorba helyeztek az elöljárók. Földi zarándokutam újabb állomására imádkozva, a gyermekeinkkel zarándokolva szeretnék megérkezni" - írta közösségi oldalán az Erdélyben és Magyarországon számos gyermekotthont működtető Szent Ferenc Alapítvány alapítója, aki 1992 óta a dél-erdélyi szórványban, Déván szolgált.

Mint közölte, a kerékpáros zarándoklat július 31-én ebéd után indul a tusnádi Szent László Otthontól, majd a csíkszentsimoni gyermekotthon érintésével érkezik meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol 18 órától hálaadó szentmisét tartanak.

"Másnap a gyerekekkel, kollégákkal, mindazokkal, akik velünk tartanak, gyalog kimennénk a csíksomlyói nyeregbe, imádkozva, énekelve körbejárjuk a Nagysomlyó-hegyét, majd a Salvator-kápolnában szentmisét mutatunk be, kérve Megváltónk irgalmas szeretetét életünkre" - írta bejegyzésében a szerzetes, aki további hívek csatlakozását is várja az eseményekhez.

Böjte Csaba csíksomlyói lelkésszé való kinevezését a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében augusztus elsejétől történő változásokat tartalmazó körlevelében ismertette Kovács Gergely érsek. A körlevél szerint a módosítás a rend erdélyi elöljárójának, Urbán Erik tartományfőnöknek, érseki helynöknek a felterjesztésére, a vele való egyeztetés alapján történt.

Böjte Csaba a Krónika Online hírportálnak úgy nyilatkozott: Urbán Eriknek, a rendház igazgatójának ferences tartományfőnökké történő kinevezésével vált szükségessé még egy lelkész Csíksomlyón.

"Kell a segítség, mert nagy a hívek száma, sok a zarándok, sokan járnak gyónni. A rend pedig úgy gondolta, hogy most ott van szükség rám. Nekünk, papoknak, szerzeteseknek egy prémium, hogy Somlyón szolgálhatunk" - mondta Böjte Csaba. Közölte, hogy a Mária-kegyhelyre való kinevezésével tulajdonképpen hazaköltözik, hiszen Csíkszerdában nőtt fel, ahova Csíksomlyó is tartozik.

A Szent Ferenc Alapítvány alapítója azt is elmondta, hogy az alapítvány életében semmi sem változik, új állomáshelyéről is ugyanúgy tudja majd biztosítani a lelki támogatást és az anyagi támaszt az alapítvány házaiban lakóknak, mint Dél-Erdélyből.

Böjte Csaba 1992 óta szolgált a dévai Nagyboldogasszony-plébánián, és nem sokkal kihelyezése után kezdett el befogadni árva, félárva, nélkülöző sorban nevelkedő gyerekeket. Több ezerre tehető azok száma, akik az általa létrehozott gyermekotthonokban nevelkedtek.

Közölte: napjainkban csökken a gyerekek száma az otthonokban, aminek főként demográfiai okai vannak. "712 gyereknek adtunk vakációt a székelyföldi otthonokban. Mind kevesebb a gyerek, és nem csak Székelyföldön, bizonyára a szórványban is ezt tapasztalják" - mondta a Krónika Online-nak. Azt is hozzátette, hogy minden ház "autonómiát" élvez, jómaga a lelki támogatásról és az anyagi támaszról gondoskodik.

Arra is kitért, hogy jelenleg Európában, így Romániában is az a trend, hogy az árva, félárva, hátrányos helyzetű gyerekeket nem állami intézményekben, hanem nevelőszülőknél helyezik is, amit maga is támogat. Arra biztatta az erdélyi magyar családokat, ha tehetik, fogadjanak örökbe magyar gyerekeket, és ne engedjék őket a román állami intézményekbe.

