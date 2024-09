Csépányi Balázs: Kiderült Verhofstadt féltve őrzött titka

A liberális belga politikus rendszeresen támadja a magyar miniszterelnököt is, mert hajlandó volt Putyinnal tárgyalni. Sőt volt olyan posztja is, amelyben Putyint már egyenesen a magyar miniszterelnök barátjaként aposztrofálja. De arról valahogy rendszeresen megfeledkezik, hogy pont ő volt az, aki a legnagyobbat kaszálhatta korábban az orosz elnökkel való üzleteken. A baloldal tipikus álszentségét és a felháborító, elvtelen kettős mércéjét mi sem mutatja jobban, mint hogy a volt belga miniszterelnök egy olyan cég igazgatótanácsában foglalt helyet, amelyik világszerte LNG-t (cseppfolyósított gázt) is szállít. A vállalat emellett a szárazföldi kiszolgálásban, az energiahordozó tárolásában és visszagázosításában is aktívan részt vesz szinte minden kontinensen. A szállítmányozó cég a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött.

