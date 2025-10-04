Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt

Megosztás itt:

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis által vezetett ANO mozgalmat hozta ki a választás legnagyobb esélyesének. Egy héttel a szavazás előtt is a patrióta Babis támogatottsága volt a legmagasabb Csehországban: a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.

Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. 101 mandátumra van szüksége ahhoz a győztes pártnak, hogy kormányt tudjon alakítani, az ANO-nak valószínűleg önmagában nem lesz meg még akkor sem, ha a párt nagyon jól szerepel a választásokon.

Csehországban jelenleg háborúpárti kormány van, az infláció erősödött és az uniós technológiaváltás a cseh iparra hátrányos. Ez sok szavazót a szuverenista és patrióta Babis felé indíthat – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az Origónak. A szakértő szerint a cseh választók aggodalma jogos.

Fotó: Shutterstock