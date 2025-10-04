Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Lovagias ügy 22:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó

2025. október 04., szombat 20:00 | HírTV
választási győzelem csehországi választások ANO párt Andrej Babiš

A csehországi választásokon győzelmet aratott ANO párt vezetője, Andrej Babiš külön nyilatkozott a HírTV-nek.

  • Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó

Andrej Babiš: "Természetesen a V4 nagyon fontos, és amikor miniszterelnök voltam, több kérdésben is együttműködöttünk. Morawiecky miniszterelnökkel a zöld megállapodás keretében küzdöttünk az egyes országokra vonatkozó CO2-kibocsátás-csökkentési kötelezettség ellen, így elértük az átlagot. És rengeteg pénzt kaptunk ebből a monetáris nemzetközi alapból, valamint Orbán Viktorral 2018. június 29-én hajnali 4 órakor határozottan elutasítottuk az illegális migrációra vonatkozó kvótákat. A V4 tehát akkoriban nagyon erős volt, és természetesen, ha eltérő véleményünk van Ukrajnáról, akkor nem Ukrajnáról fogunk beszélni, hanem Európáról, és ezért például ez az ETS (Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer) is, ez a gyakorlatilag zöld új törvény, amelyet alkalmazni fognak, minden polgártól függ, így a lengyelek ellenzik, és szerintem a szlovákok és a magyarok is ellenzik, ezért együtt kell működnünk, még akkor is, ha más országokban különböző frakciók vannak az Európai Parlamentben.

További híreink

Látványos képeken Budapest ikonikus, 129 éves zöld hídja

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Exkluzív: Itt a perdöntő bizonyíték Kaszás Nikolett ügyében? Egy barátja szívszorító részleteket árult el

Hatalmas csalódás érte a Partizán műsorvezetőjét

"Most halálra innám magam" – Összeomlott a magyar rapper: kiderült, a feleségével sem élnek már együtt!

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Mint a rocksztárok: Mick Jagger nyomdokán a 68 éves magyar focilegenda-apuka

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
3
Andrej Babiš behozhatatlan előnnyel vezet a csehországi választásokon + videó
4
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
5
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
6
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
7
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
8
Elkezdődött a Pécs Pride + videó
9
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
10
Orbán Viktor: Nem szép látvány, de a Tisza Párt ilyen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!