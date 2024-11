Cseh férfiak vesznek részt önkéntes katonaként az ukránok oldalán a háborúban

Megosztás itt:

Az elnök eddig összesen 181 ilyen kérést kapott az állampolgároktól - jegyezte meg. "Hatvan személy kérését, amelyet a védelmi, belügyi és a külügyi tárca is előzetesen jóváhagyott, az elnök már aláírta" - közölte Filip Platos.

A közszolgálati rádió annak kapcsán kérdezte az elnöki irodát, hogy Petr Pavel október 28-a, cseh államünnep alkalmával hősiességéért magas kitüntetésben részesítette Petr Kucerát, aki egyike annak a négy cseh állampolgárnak, akik a ukrán hadseregben az oroszok elleni harcokban vesztették életüket.

A hatályos törvények szerint cseh állampolgárok csak elnöki engedéllyel léphetnek be más országok fegyveres testületeibe.

"Csehország elnökének valószínűleg nincs szüksége arra a 60 állampolgárra, Csehország szempontjából ez a 60 ember valószínűleg felesleges" - kommentálta az elnöki döntést Marija Zaharovova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, akinek szavait a CTK hírügynökség idézte.

Csehország jelenleg Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, a humanitárius segítség mellett fegyvereket és lőszert is küld a kijevi kormánynak. Csehország eddig több mint félmillió ukrán menekültet fogadott be, közülük mintegy 350 ezer jelenleg is az országban él.

Forrás: MTI

Fotó: MTI