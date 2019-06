Cseh ellenzéki kísérlet Andrej Babis kormányának megbuktatására

Magyarországnak az a fontos, hogy alkalmas embert találjanak az Európai Bizottság élére - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén. Soros György célja semmit sem változott, továbbra is Magyarországra akarja kényszeríteni a bevándorlást - mondta a Fidesz-frakció szóvivője. Halász János hangsúlyozta: a brüsszeli bürokrácia meg akarja buktatni a nemzetállamokat, céljuk, hogy migránsokkal árasszák el Európát. 380 milliárd forinttal támogatja jövőre az állam adó- és járulékkedvezmény formájában a legálisan dolgozó szülőket - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzettel. A jövő évi költségvetést joggal hívják a magyar családok költségvetésének, hiszen minden eddiginél több pénz jut a gyermeket nevelő családokra - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Az Országgyűlés négy hónappal meghosszabbítva október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét egy törvénymódosítással. Tarlós István: Az ellenzéki előválasztás nem a választás törvényes szabályai szerint történik, a tényleges részvételi aránytól kezdve a válaszadók hovatartozásán át a szavazatok számáig és megoszlásáig hitelesen semmi nem ellenőrizhető. A DK aktivistái akadályozták a Hír Tv stábjának munkáját egy nyilvános kampányeseményen. Dobrev Klárát és Kálmán Olgát a DK által bejelentett választási csalásról akartuk megkérdezni, de a párt szimpatizánsai félrelökdösték munkatársainkat, és letakarták a kameránkat. Botrányos körülmények között leváltotta csepeli polgármester-jelöltjét, Takács Mónikát az MSZP taggyűlése - értesült a csepel.info. Helyénvalónak tartja a testi fenyítést is a gyermeknevelés során Márki-Zay Péter - erről a független, de a teljes ellenzék támogatásával győztes hódmezővásárhelyi polgármester egy helyi rádióban beszélt – írja a Magyar Nemzet. Magyarországnak exportorientált államként alapvető érdeke, hogy erősítse a gazdasági kapcsolatait Törökországgal - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A verbalitás szintjén rég nem voltak ilyen mélyponton a német-francia kapcsolatok - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en. Különösen veszélyes Kelet-Európára nézve, hogy az Egyesült Államok az orosz határok közelébe telepít rakétákat - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint elfogadhatatlan a bukaresti kormány által elfogadott közigazgatási törvénykönyv, mert az a kisebbségi jogok tekintetében több tíz évvel, a múlt század 90-es éveibe veti vissza Romániát. Manfred Weber továbbra is magának követeli az Európai Bizottság elnöki tisztségét. A bajor politikus leszögezte: az EP-választás végeredménye alapján neki, mint az Európai Néppárt csúcsjelöltjének kell megkapnia a vezető pozíciót. Július 23-án jelentik be, hogy ki lesz a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetője. Moszkva üdvözölte, Ukrajna és a balti államok bírálták, hogy Oroszország visszakapja szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében. Ukrajna felfüggeszti munkáját az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, tiltakozásképpen az ellen, hogy Oroszország visszakapta öt éve megvont szavazati jogát a szervezetben. Oroszország folytatja a haditechnika karbantartását Venezuelában, ennek a programnak a keretében szállt le orosz katonai gép a dél-amerikai országban - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Irán kivonja magát a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodásban vállalt két kötelezettségének teljesítése alól - jelentette a Fars iráni hírügynökség egy magas rangú iráni tisztségviselőt idézve. Washington semmilyen körülmények között nem indíthat támadást a szomszédos Irán ellen iraki területről - jelentette ki Barhám Száleh iraki elnök a CNN hírtelevíziónak Londonban adott interjújában. A palesztinoknak szóló beruházási program előfeltétele az évtizedes palesztin-izraeli konfliktus megoldásának - mondta Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója a palesztin gazdasági, segélyezési konferencián. Több mint 110 millió dollár (31 milliárd forint) támogatást gyűjtött a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezet, az UNRWA New Yorkban rendezett donorkonferenciáján. Az amerikai képviselőház három republikánus képviselő támogatásával 4,5 milliárd dolláros segélycsomagot szavazott meg a migránsválság enyhítésére. A Fehér Ház vétót ígért. Lehetséges, hogy voltak túlkapások a mexikói határvédelmi erők részéről a migránsok ellenőrzésekor az Egyesült Államokkal közös határon - ismerte el Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Nyolctól tízezer euróig terjedő összeget kellett fizetniük azoknak az afgán állampolgároknak, akik igénybe vették a nyugat-európai országokba migránsokat eljuttató bolgár embercsempész-hálózatot - közölte a bolgár ügyészség. Mike Pence amerikai alelnök egy floridai kampányrendezvényen meghirdette a „spanyolajkúak Trumpért” című kampányt. Nicaraguában őrizetbe vettek négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel - közölte a latin-amerikai állam rendőrsége. Három ember halt meg a dél-kazahsztáni Arisz lőszerraktáraiban történt robbanásokban, a város két nappal a katasztrófa után egyelőre lakhatatlan, tűzszerészek hatástalanítják a településen fel nem robbant lövedékeket. Jair Bolsonaro brazil elnök visszavonta a fegyvertartás szabályait lazító korábbi rendeletét - közölte az Agencia Brasil helyi hírügynökség. San Franciscóban betiltják az elektromos cigaretták árusítását – közölte az amerikai közszolgálati rádió. Falnak ütközött egy menekülteket szállító furgon a nyugat-törökországi Edirne tartományhoz tartozó Meric faluban, néhány kilométerre a görög határtól. A balesetben legkevesebb 10 migráns meghalt, 30-an megsérültek - jelentette az Anadolu hírügynökség. Gázrobbanás veszélye miatt nyolcvan embert evakuáltak a horvátországi Rab városában, az adriai-tengeri Rab szigetén. A hőség miatt mára az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elfogtak és közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt kihallgattak egy férfit, aki személyes bosszúból több épület felrobbantásával is fenyegetőzött az elmúlt két hétben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Három csoportban összesen ötven migránst tartóztattak föl a rendőrök Csongrád megyében, közülük négy afgán férfit egy szerb embercsempész szállított az M5-ös autópályán. Filmforgatás miatt vasárnap lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és a Margit híd között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren arany-, a Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duó pedig 500 méteren ezüstérmet szerzett a minszki Európa Játékokon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megvonta a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől azt a jogot, hogy megszervezze a 2020-as, tokiói olimpia boksztornáját. Babos Tímea a selejtező első fordulójában kiesett a wimbledoni teniszbajnokságon. Spanyol sajtóértesülés szerint Neymar szóban megegyezett az FC Barcelonával - a brazil labdarúgó a Paris Saint-Germaint elhagyva visszatér a katalán csapathoz.