Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt

2025. október 05., vasárnap 09:09 | MTI
Róma szélsőbaloldal zavargások palesztinpárti

Órákig tartottak a zavargások Róma központjában szombat estétől, miután a palesztinpárti tüntetésről levált csoportok összecsaptak a rendőrökkel a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt.

  • Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt

Teljesen feketébe öltözött, arcukat eltakaró, védőszemüveget és sisakot viselő demonstrálók hulladéktárolókat és autókat gyújtottak fel.

A Ferenc pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilika, majd a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika előtti téren üvegekkel, kövekkel, petárdákkal, füstbombákkal támadtak a rendőrökre.

A bárok és éttermek teraszainak székeit is dobálták, kirakatokat törtek be.

A hatóságok könnygázzal válaszoltak.

Az utcai harcok órákon át tartottak: több mint kétszáz embert azonosítottak, csaknem húszat őrizetbe vettek.

Az összecsapás a rendőrökkel pánikot okozott az utcákon sétálók között.

A magukat szélsőbaloldali csoportok tagjainak valló tüntetők arról a több százezres tömegről váltak le, amely szombat délután Palesztina szabadságáért vonult fel, ugyanakkor a palesztin ellenállást kívánta támogatni Izraellel szemben.

A megmozdulás szervezői igyekeztek eltávolítani a fekete ruhás embereket, így ők a Santa Maria Maggiore-bazilika felé mozdultak el.

Éjszakai közleményében Lamberto Giannini római prefektus kiemelte, hogy a 250 ezres felvonulás békésen zajlott,

a zavargásokat a Rómán kívülről is érkezett több száz fős csoport robbantotta ki, amelynek "kizárólag a rendbontás volt a célja".

Hivatalos adatok szerint több mint negyven rendőr sérült meg, további több mint ötven az utóbbi két nap demonstrációin.

"Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők"

- kommentálta az eseményeket Matteo Salvini, a Liga vezetője, miniszterelnök-helyettes.

A tiltakozók korábban fekete-fehér kockás palesztin kendőt, keffijeh-t kötöttek II. János Pál pápa szobra nyakába a Termini pályaudvar előtti téren.

A szombati tüntetéssel egy időben a többi között a "fasiszta" felirat jelent meg a néhai egyházfő szobrán, amelyre sarló-kalapácsot is felrajzoltak.

Giorgia Meloni miniszterelnök az esti órákban köszönetét fejezte ki a hatóságoknak az utóbbi napok demonstrációsorozata alatt végzett munkájukért: "közel érzem magam az összes, sérülést szenvedett rendőrhöz, akik szakmai tudásukkal és bátorságukkal elengedhetetlen védelmet biztosítanak nemzetünknek" - írta közösségi oldalán a kormányfő.

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Davide Canella

További híreink

Mennyit tud a magyar forintról? – Tesztelje tudását ezzel a kvízzel

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt üzente a börtönből az anya

Orbán Viktor: Bravó, Andrej Babis! + videó

13 ezer éves kődarab változtathatja meg, amit eddig az őskorról hittünk

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez , Szoboszlai és Isak sem élt vele

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
2
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
3
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
4
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
5
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
8
Négy településen rendeznek időközi önkormányzati választást
9
Az új magyar BMX sportsztár még csak 16 éves
10
Elkezdődött a Pécs Pride + videó

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

 Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!